ডিবি হারুনের আয়কর নথি জব্দের আদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২৬ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
হারুন অর রশীদ/ ফাইল ছবি

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সাবেক অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

রোববার (২৫ নভেম্বর) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন।

দুদকের আবেদনে বলা হয়, হারুন অর রশীদ ক্ষমতার অপব্যবহার করে ১৭ কোটি ৫১ লাখ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও ভোগদখলে রেখেছেন। যা দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারার আওতাভুক্ত অপরাধ।

মামলার সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করতে তার আয়কর রিটার্নসহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র জব্দ ও পর্যালোচনা করা জরুরি বলেও দুদক আবেদনপত্রে উল্লেখ করেছে।

