  2. আইন-আদালত

সাবেক আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারীর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়লো

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১৯ এএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
সাবেক আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারী/ফাইল ছবি

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) জাবেদ পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়ানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ মামলায় আগামী ১৮ জানুয়ারি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নতুন তারিখ ধার্য করেছেন।

জঙ্গি নাটক সাজিয়ে ২০১৬ সালে গাজীপুরের জয়দেবপুরে সাতজনকে হত্যার মামলায় জাবেদ পাটোয়ারীসহ পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে গত ১৮ আগস্ট গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিলেন ট্রাইব্যুনাল।

তখন প্রসিকিউশন বলেছিল, ২০১৬ সালে মাদরাসাপড়ুয়া সাত ছাত্রকে গুম করা হয়। পরে জয়দেবপুরে একটি বাড়িতে বাইরে থেকে তাদের তালাবদ্ধ করা হয়। জঙ্গি অভিযোগ চালিয়ে সাতজনকে হত্যা করা হয়।

