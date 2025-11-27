  2. আইন-আদালত

হাসিনার পক্ষে আদালতে লড়বেন না পান্না, ফেসবুক লাইভে জানালেন কারণ

প্রকাশিত: ০৮:১৪ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আইনজীবী জেড আই খান পান্না/ ছবি- সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রতি শেখ হাসিনার আস্থা নেই বলে তার মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছি- এমন মন্তব্য করেছেন আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. জহিরুল ইসলাম (জেড আই) খান পান্না। এ মামলায় তিনি স্টেট ডিফেন্স (রাষ্ট্রীয় খরচে নিযুক্ত) আইনজীবী ছিলেন।

তবে বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে ট্রাইব্যুনালে তার পক্ষে শুনানি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন জেড আই খান পান্না।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে তিনি এমন ঘোষণা দেন। পরে বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন এ আইনজীবী নিজেই।

ফেসবুক লাইভে জেড আই খান পান্না বলেন, এখন যেটা দেখলাম যে শেখ হাসিনারও এই আদালতের প্রতি আস্থা নেই। যে আদালতের প্রতি বঙ্গবন্ধু কন্যার আস্থা নেই, সে আদালতে তো আমি তাকে ডিফেন্ড করতে পারি না; উচিত না, অনৈতিক।

পান্না জানান, তিনি শেখ হাসিনার পক্ষে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ পাননি। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ পেলে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাবেন, না পেলে এটাই তার সিদ্ধান্ত যে তিনি ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার পক্ষে দাঁড়াবেন না।

এ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আরও বলেন, ট্রাইব্যুনালে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী (বিএনপি নেতা) ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ এসেছে। আমি ট্রাইব্যুনালে ফজলুর রহমানের পক্ষে শুনানি করবো।

তিনি বলেন, এই বিচারের প্রতি হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ বহু আন্তর্জাতিক সংগঠন তাদের মতামত ব্যক্ত করেছে। আর আদালতে যদি আমি নির্বিঘ্নে ডিফেন্ড না করতে পারি, তাহলে তো সেখানে আইনজীবী হিসেবে নিয়োজিত হয়ে কোনো লাভ নেই।

