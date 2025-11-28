রোবাইয়াত তনির মামলায় সাংবাদিক আকাশ নিবিড় কারাগারে

রোবাইয়াত তনির মামলায় সাংবাদিক আকাশ নিবিড় কারাগারে
আলোচিত নারী উদ্যোক্তা রোবাইয়াত ফাতিমা তনির দায়ের করা মামলায় আকাশ নিবিড় নামে এক সাংবাদিককে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসেনের আদালত এ আদেশ দেন।
মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, আকাশের পাশাপাশি মহুয়া খাতুন (মৌ সুলতানা) ও তানিয়া নামে আরও দুজন অভিযুক্ত রয়েছেন। গত ২১ নভেম্বর বনানী থানায় মামলাটি দায়ের করা হয়।
তনি অভিযোগ করেছেন, অভিযুক্তরা সাইবার সুরক্ষা আইন লঙ্ঘন এবং চাঁদাবাজি করে তার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের বিভ্রান্তিকর পোস্ট ও ভিডিও প্রকাশ করেছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মগবাজারের মধুবাগ রোড থেকে বুধবার রাত পৌনে ১১টার দিকে আকাশকে গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে হাজির করা হয়। এরপর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বনানী থানার এসআই মো. এমদাদুল হক সাংবাদিক আকাশকে কারাগারে রাখার আবেদন করেন।
আসামিপক্ষের আইনজীবী শামীম মিয়া জামিনের জন্য আবেদন করেন, কিন্তু বাদীপক্ষের আইনজীবী জান্নাতুল ফেরদৌস তা প্রতিহত করেন। আদালত উভয় পক্ষের শুনানি শেষে জামিন নামঞ্জুর করে আকাশ নিবিড়কে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, অভিযুক্তরা তনি ও তার পরিবারের বিষয়ে সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে ‘মিথ্যা, বিভ্রান্তিমূলক ও অশালীন’ পোস্ট প্রকাশ করেছেন। গত ২১ জুন মৌ সুলতানার ফেসবুক আইডি থেকে একটি অশালীন ভিডিও প্রকাশিত হয়, যেখানে তনি ও তার পরিবারকে নিয়ে কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে। তনির স্বামী মৃত সাদাদ রহমানকেও নিয়ে অনুরূপ ভিডিও পোস্ট করা হয়। এছাড়া আকাশ নিবিড় তার ইউটিউব চ্যানেলে ‘বানোয়াট তথ্য ও মিথ্যা দাবি’ সম্বলিত ভিডিও প্রকাশ করেছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ আছে।
তনি জানিয়েছেন, তিনি অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এসব না করার অনুরোধ করেছিলেন, তবে তারা তা উপেক্ষা করে চাঁদা দাবি করায় মামলা দায়ের করেছেন।
এমডিএএ/বিএ/এমএস