দাবি আসামিপক্ষের আইনজীবীর
ইনুর বিরুদ্ধে কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যার কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই
কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন কোনো দালিলিক প্রমাণ দেখাতে পারেনি- এমন দাবি করেছেন আসামিপক্ষের আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী।
রোববার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্র্যাইব্যুনাল-২ এ চার্জগঠনের রিভিউ শুনানিতে এমন দাবি করেন ইনুর আইনজীবী।
তবে তার এ দাবির বিরোধিতা করে চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম ট্রাইব্যুনালকে বলেন, জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করায় হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদোহিতার অভিযোগ আনা উচিত।
আরও পড়ুন
আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, রাজনৈতিক আক্রোশের শিকার: ট্রাইব্যুনালে ইনু
ইনু বললেন, ‘কি আপনারা ভালো?’
এদিন জুলাই বিপ্লবের সময় হত্যাযজ্ঞ ও কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে সাবেক তথ্যমন্ত্রী ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন শেষ হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আগামীকাল সোমবার রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ঠিক করেছেন আদালত।
জুলাই-আগস্ট আন্দোলন দমনে কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনালাপের মাধ্যমে কমান্ড রেসপনসিবিলিটির অভিযোগ আনা হয়। এর আগে গত ২৩ অক্টোবর ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করেন ট্রাইব্যুনাল।
এফএইচ/কেএসআর