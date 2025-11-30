  2. আইন-আদালত

দাবি আসামিপক্ষের আইনজীবীর

ইনুর বিরুদ্ধে কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যার কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫২ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে/ ফাইল ছবি

কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন কোনো দালিলিক প্রমাণ দেখাতে পারেনি- এমন দাবি করেছেন আসামিপক্ষের আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী।

রোববার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্র্যাইব্যুনাল-২ এ চার্জগঠনের রিভিউ শুনানিতে এমন দাবি করেন ইনুর আইনজীবী।

তবে তার এ দাবির বিরোধিতা করে চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম ট্রাইব্যুনালকে বলেন, জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করায় হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদোহিতার অভিযোগ আনা উচিত।

এদিন জুলাই বিপ্লবের সময় হত্যাযজ্ঞ ও কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে সাবেক তথ্যমন্ত্রী ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন শেষ হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আগামীকাল সোমবার রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ঠিক করেছেন আদালত।

জুলাই-আগস্ট আন্দোলন দমনে কুষ্টিয়ায় ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনালাপের মাধ্যমে কমান্ড রেসপনসিবিলিটির অভিযোগ আনা হয়। এর আগে গত ২৩ অক্টোবর ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করেন ট্রাইব্যুনাল।

