সাবেক এমপি মান্নানকে বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি দিলেন হাইকোর্ট
লক্ষ্মীপুর-৪ (রামগতি ও কমলনগর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) আবদুল মান্নানকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাতায়াতের সুযোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। তাকে দুই মাসের জন্য বিদেশে যেতে অনুমতি দিয়েছেন আদালত।
এছাড়া, সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে মেজর (অব.) আবদুল মান্নানের চলাফেরার অধিকার লঙ্ঘনকে কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে স্বরাষ্ট্র সচিব, আইন সচিব, পুলিশের মহাপরিদর্শক, ইমিগ্রেশন বিভাগের বিশেষ শাখার অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকসহ সংশ্লিষ্ট বিবাদীদের রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।
এক রিটের শুনানি করে রোববার (৩০ নভেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজী এবং বিচারপতি রাজিউদ্দিন আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী আবদুস সাত্তার পালোয়ান। তাকে সহযোগিতা করেন আইনজীবী মো. জামিল হক। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. মেহেদী হাসান ও মো. রাশেদুল হাসান।
আওয়ামী লীগ সরকারের সময় করা ফৌজদারি মামলার আসামি আবদুল মান্নানের পাসপোর্ট ফেরত দেওয়া হচ্ছিল না এবং তাকে বিদেশে যেতে বাধা দেওয়া হয়। পরে গত ২৬ নভেম্বর একটি রিটের পরিপ্রেক্ষিতে জারি করা উচ্চ আদালতের আদেশে পাসপোর্ট ফেরত দেওয়া হয়। আজ আরেক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিদেশে চিকিৎসার ব্যাপারে আদালত আদেশ দিলো। দুটি রিটই করেন আবদুল মান্নানের মেয়ে তাজরিনা মান্নান।
এফএইচ/একিউএফ/জেআইএম