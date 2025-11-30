  2. আইন-আদালত

মির্জা আজম ও তার স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের আদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৮ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
মির্জা আজম ও তার স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের আদেশ
জামালপুর-৩ আসনের সাবেক এমপি মির্জা আজম/ফাইল ছবি

জামালপুর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) মির্জা আজম এবং তার স্ত্রী দেওয়ান আলেয়ার আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত। রোববার (৩০ নভেম্বর) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পৃথক দুইটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন।

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দুদকের আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, আসামিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলাগুলো চলমান এবং বর্তমানে তদন্তাধীন। সুষ্ঠু তদন্ত পরিচালনার স্বার্থে তাদের শুরু থেকে সর্বশেষ সময় পর্যন্ত আয়কর নথির স্থায়ী অংশ, বিবিধ অংশ ও সংশ্লিষ্ট সব রেকর্ডপত্র জব্দ করে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এই নথিগুলো জব্দ না করলে তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যাচাইয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে বলেও দুদকের আবেদনে উল্লেখ করা হয়।

