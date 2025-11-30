ডিএসসিসির সাবেক মেয়র তাপস ও তার স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের আদেশ

ডিএসসিসির সাবেক মেয়র তাপস ও তার স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের আদেশ
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) সাবেক মেয়র ও ঢাকা-১০ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এবং তার স্ত্রী আফরিন তাপসের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত।
রোববার (৩০ নভেম্বর) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পৃথক দুইটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন। ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দুদকের আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, এমপি ও মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে শেখ ফজলে নূর তাপস ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতির মাধ্যমে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৭৩ কোটি ১৯ লাখ টাকার সম্পদের মালিকানা অর্জন করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া, তার নামে ২৭টি ব্যাংক হিসাবে ৫৩৯ কোটি ১৬ লাখ টাকা এবং ৫ লাখ ১৭ হাজার ৫২৭ মার্কিন ডলার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। মামলার তদন্তের জন্য ইতিমধ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।
দুদক বলেছে, সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাপসের শুরু থেকে সর্বশেষ সময় পর্যন্ত আয়কর নথির স্থায়ী অংশ, বিবিধ অংশ এবং সংশ্লিষ্ট সব রেকর্ডপত্র জব্দ করে পর্যালোচনা প্রয়োজন।
এদিকে দুদকের পৃথক আবেদনে বলা হয়েছে, আফরিন তাপস স্বামী শেখ ফজলে নূর তাপসের সঙ্গে যোগসাজশে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৬ কোটি ৪০ লাখ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগে অভিযুক্ত।
এছাড়া তার নামে নয়টি ব্যাংক হিসাবে ৭০ কোটি ৮৯ লাখ টাকা এবং ৩ লাখ ৯৫ হাজার ৯৬৩ মার্কিন ডলার সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। মামলার তদন্তের জন্য এখানেও তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।
দুদকের আবেদনে আরও বলা হয়েছে, সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আফরিন তাপসের পুরো সময়ের আয়কর রেকর্ড, স্থায়ী অংশ, বিবিধ অংশ ও সংশ্লিষ্ট সব নথি জব্দ করে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।
