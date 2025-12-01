রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা
শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ আসামির অভিযোগ গঠন শুনানি ৫ জানুয়ারি
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় অভিযোগ গঠন শুনানির জন্য আগামী ৫ জানুয়ারি দিন ধার্য করেছেন আদালত।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৯ এর বিচারক মো. আব্দুস সালাম শুনানির দিন ঠিক করেন।
এদিন আসামিপক্ষ সময়ের আবেদন করলে আদালত তা মঞ্জুর করে নতুন তারিখ ঠিক করেন বলে জাগো নিউজকে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি সাইফুল্লাহ আল মামুন সাইফুল।
আদালত সূত্রে জানা যায়, আগামী ৫ জানুয়ারি এ রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার অভিযোগ গঠন শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। মামলায় মোট ২৮৬ জন আসামি থাকলেও শেখ হাসিনাসহ ২৫৯ জন পলাতক। বাকি ২৭ জনের মধ্যে সাবেক সংসদ সদস্য সাবিনা আক্তার তুহিনসহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী গ্রেফতার হয়ে কারাগারে রয়েছেন।
মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ‘জয় বাংলা ব্রিগেড’ নামে একটি গ্রুপের জুম মিটিংয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাত করার পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রবিরোধী আলোচনা হয়। এতে দেশ–বিদেশ থেকে ৫৭৭ জন অংশ নেন। বৈধ সরকারকে শান্তিপূর্ণভাবে দেশ পরিচালনায় বাধা দেওয়াসহ সহিংসতার প্রস্তুতির কথাও ওই আলোচনায় উঠে আসে।
ড. রাব্বি আলমের হোস্ট করা সে মিটিংয়ের ভয়েস রেকর্ড পর্যালোচনায় রাষ্ট্রদ্রোহের উপাদান পাওয়া গেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনে ২০২৫ সালের ২৭ মার্চ সিআইডির এএসপি এনামুল হক শেখ হাসিনাসহ ৭৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। একই কর্মকর্তা তদন্ত শেষে গত ১৪ আগস্ট শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। আদালত চার্জশিট গ্রহণ করে সবার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবিনা আক্তার তুহিন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ড. রাব্বি আলম, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সাদ্দাম হোসেন, প্রফেসর তাহেরুজ্জামান, সাবেক এমপি রুবিনা আক্তার, সাবেক এমপি পঙ্কজ নাথ, আইনজীবী দিদারুল ইসলাম, কবিরুল ইসলাম, এ কে এম আক্তারুজ্জামান, আজিদা পারভীন পাখি ও নুরুন্নবী নিবিরসহ অনেকে।
এমডিএএ/এমএএইচ/এমএস