প্লট দুর্নীতি মামলা

পদ ব্যবহার করে প্লট বরাদ্দ, হাসিনার ক্ষমতার অপব্যবহার প্রমাণিত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১৮ এএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীর পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে শেখ রেহানাকে ১০ কাঠা সরকারি প্লট অবৈধভাবে বরাদ্দের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতার অপব্যবহার ও ফৌজদারি অসদাচরণে বিষয়টি আদালতের পর্যবেক্ষণে গুরুত্ব পায়। দুর্নীতি দমন কমিশনের করা এই মামলায় তাকে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানা করেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪।

রায়ে বিচারক রবিউল আলম বলেন, শেখ হাসিনা তার প্রধানমন্ত্রীর পদে থেকে আইন-বিধি লঙ্ঘন, ক্ষমতার স্পষ্ট অপব্যবহার এবং অধীনস্ত কর্মকর্তা–কর্মচারীদের প্রভাবিত করে তার বোন শেখ রেহানার নামে পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দ নিশ্চিত করেন। আদালতের ভাষ্য অনুযায়ী, এটি দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সুবিধা এবং ফৌজদারি অসদাচরণ।

রায়ের বিশ্লেষণে আরও বলা হয়, শেখ রেহানা ও টিউলিপ সিদ্দিকের প্ররোচনায় শেখ হাসিনা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে প্রভাব বিস্তার করেন। সাক্ষী এবং ১৬৪ ধারার জবানবন্দি এসব বিষয়কে সমর্থন করে।

বিচারক মন্তব্য করেন, দুর্নীতি এখন ‘সমাজকে গ্রাস করা এক ভয়াবহ ব্যাধি।’ এর বিরুদ্ধে সবাইকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

এই মামলায় শেখ রেহানাকে সাত বছর, তার মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিকির দুই বছর কারাদণ্ড, বোন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অন্য ১৪ আসামিদের পাঁচ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জরিমানা অনাদায়ে সবারই আরও ছয় মাস করে কারাদণ্ড নির্ধারিত হয়।

রায়ে রেহানার নামে বরাদ্দকৃত ১০ কাঠা প্লটও বাতিল করা হয়েছে।

গত ২০২৪ সালের ১৩ জানুয়ারি দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) মামলাটি করে। তদন্ত শেষে মোট ১৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল হয়। আদালতে মোট ৩২ জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেন।

