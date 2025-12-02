স্থিতাবস্থা আপিলে বাতিল: নোমান গ্রুপের বন্ড জালিয়াতি তদন্তে বাধা

স্থিতাবস্থা আপিলে বাতিল: নোমান গ্রুপের বন্ড জালিয়াতি তদন্তে বাধা
নোমান গ্রুপের বন্ড সুবিধায় আমদানি করা কাপড় চোরাচালানের মাধ্যমে অবৈধ বাজারজাতের অভিযোগে দায়ের করা আবেদনের তদন্ত স্থগিতের ওপর থাকা স্থিতাবস্থার আদেশ বাতিল করেছেন আপিল বিভাগ। এর ফলে দুদক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে জমা থাকা তদন্ত আবেদন এগিয়ে নিতে আর কোনো আইনি প্রতিবন্ধকতা থাকলো না।
এ সংক্রান্ত আবেদনের ওপর শুনানি নিয়ে সোমবার (১ ডিসেম্বর) আপিল বিভাগের বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দেওয়া চেম্বার জজ আদালতের স্থিতিবস্থার আদেশ বাতিল করে দেন। আদালতে এদিন আপিলকারীর পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস কাজল। রিটকারীর পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ।
আইনজীবী মনজিল মোরসেদ জাগো নিউজকে বলেন, নোমান গ্রুপের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বন্ড সুবিধায় আমদানি করা কাপড় বেআইনিভাবে বাজারে বিক্রির বিষয় ২০২২ সালে বিভিন্ন পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হলে লোহাগড়ার নিবাসী আনোয়ার হোসেন দুদকে একটি আবেদন দাখিল করে তদন্তের আবেদন জানান। দুদক ২০২২ সালের ৪ জুলাই এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ৭ জুলাই আবেদন গ্রহণ করে। কিন্তু আবেদন গ্রহণ করলেও কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়। ওই রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার এবং বিচারপতি খিজির হায়াতের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে ওই বছরের ৩১ আগস্ট রুল জারি করে ২ মাসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তির আদেশ দেন।
নোমান গ্রুপের প্রতিষ্ঠান জাবের অ্যান্ড জুবায়ের ফেব্রিক্স ওই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করলে ২০২২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত স্থিতিবস্থার আদেশ দেন। যার কারণে গত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় আর কোনো তদন্ত হতে পারেনি। সরকার পরিবর্তনের পরে উক্ত স্থিতাবস্থার আদেশ বাতিল করার আবেদন দাখিল করেন রিটকারী। শুনানির জন্য আপিল বিভাগের ১নং আদালতে দিন ঠিক করা হয়।
নির্ধারিত দিনে আপিল বিভাগ শুনানি শেষে আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দেওয়া চেম্বার জজ আদালতের স্থিতাবস্থার আদেশ বাতিল করে দিয়েছেন এবং একই সঙ্গে রুল শুনানির জন্য হাইকোর্ট বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন।
শুনানিতে আইনজীবী মনজিল মোরসেদ বলেন, দুদক আইনে ১৭(গ) ধারায় যে কোনো আবেদন নিষ্পত্তি/অনুসন্ধানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে দুদকের। কিন্তু সেটা বিবেচনায় না নিয়ে আবেদন নিষ্পত্তির বিষয় স্থিতাবস্থার আদেশ দিয়েছেন চেম্বার জজ আদালত যা আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।
