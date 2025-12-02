দেশজুড়ে বাড়িভাড়া নির্ধারণে নীতিমালা কেন নয়, হাইকোর্টের রুল

দেশজুড়ে বাড়িভাড়া নির্ধারণে নীতিমালা কেন নয়, হাইকোর্টের রুল
রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের সব সিটি করপোরেশনে বাড়িভাড়া নির্ধারণে নীতিমালা করতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্টদের চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজী ও বিচারপতি রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ এর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট পারভেজ হোসেন।
এর আগে, বাড়িভাড়া নির্ধারণে নীতিমালা করার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন রাজধানীর আজিমপুরের বাসিন্দা ইমতিয়াজ উদ্দিন।
রিটে বাড়ি নির্ধারণে নীতিমালা তৈরির পাশাপাশি বাড়িভাড়া সংক্রান্ত ১৯৯১ সালে প্রণীত আইন দ্রুত কার্যকরের নির্দেশনা চাওয়া হয়। এছাড়া এক মাসের অগ্রিম ভাড়া জামানত হিসেবে জমা নিয়ে বাড়ি দেওয়ার নির্দেশনা চাওয়া হয়। ওই রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে আদালত এই আদেশ দেন।
এফএইচ/এএমএ