অনার্স পরীক্ষার প্রস্তুতি
কারাগারে পড়াশোনার জন্য বই চান সাবেক এমপি তুহিন
দশম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) সাবিনা আক্তার তুহিন কারাগারে বসে পড়াশোনার জন্য বই চেয়েছেন। তিনি প্রায় ৬ মাস ধরে কারাগারে রয়েছেন।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জিএম ফারহান ইশতিয়াকের আদালতে তুহিনের পক্ষে তার আইনজীবী মোরশেদ হোসেন শাহীন কারাগারে বই পাঠানোর আবেদন করেন।
আইনজীবী মোরশেদ হোসেন শাহীন বলেন, ‘সাবিনা আক্তার তুহিন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের ছাত্রী। সামনে পরীক্ষা, পড়াশোনার জন্য কারাগারে বসে যেন পড়াশোনা করতে পারেন, তা সরবরাহ করার প্রার্থনা করছি। আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেছেন।
গত ২৩ জুন রাতে ঢাকার নবাবগঞ্জে নিজ বাড়ি থেকে সাবিনা আক্তার তুহিনকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এরপর থেকে তিনি কারাগারে আছেন। তাকে হত্যা, হত্যাচেষ্টা, রাষ্ট্রদ্রোহ ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অভিযোগসহ পাঁচ মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।
২০১৪ সালের মার্চে সংরক্ষিত নারী আসন-৩৫ থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন তিনি। একাদশ জাতীয় নির্বাচনে ঢাকা-১৪ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেয়ে রাজনীতি ছাড়ার ঘোষণাও দেন। পরে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে একই আসনে স্বতন্ত্রপ্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
গত বছর ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে তিনি লোকচক্ষুর আড়ালে ছিলেন। দীর্ঘসময় আড়ালে থাকলেও চলতি বছরের ২৩ জুন তাকে গ্রেফতার করা হয়।
