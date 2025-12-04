  2. আইন-আদালত

ঝুট ব্যবসায়ী হত্যা: রিমান্ড শেষে কারাগারে আনিসুল-কামরুল-সোলায়মান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৬ এএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
সাবেক মন্ত্রী আনিসুল হক ও কামরুল ইসলাম/ফাইল ছবি

জুলাই আন্দোলনের সময় ঢাকার চানখাঁরপুলে ঝুট ব্যবসায়ী মো. মনির হত্যা মামলায় রিমান্ড শেষে সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম ও সাবেক সংসদ সদস্য সোলায়মান সেলিমকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার এসআই মাইনুল হাসান খান পুলক তাদের আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব আলম তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই জিন্নাত আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে মঙ্গলবার একই মামলায় সাবেক এমপি হাজী মোহাম্মদ সেলিমকেও রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি ‘ইশারায় ও আকারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য’ দিয়েছেন বলে তদন্ত কর্মকর্তা আদালতকে জানিয়েছেন।

গত ২০ অক্টোবর তার চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়েছিল। একই দিনে তার ছেলে সাবেক এমপি সোলায়মান সেলিমের চারদিনের রিমান্ডও মঞ্জুর হয়েছিল। এর আগে ১৮ জুন আনিসুল হকের পাঁচদিনের এবং ২৪ সেপ্টেম্বর কামরুল ইসলামের পাঁচদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়েছিল।

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের দিনে শাহবাগ থানার চানখাঁরপুল এলাকায় ছাত্র-জনতার সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নেন ঝুট ব্যবসায়ী মনির। সেই সময় আসামিদের ছোড়া গুলিতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

নিহতের স্ত্রী রোজিনা আক্তার ১৪ মার্চ শাহবাগ থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় নাম ও পরিচয় দিয়ে ৩৫১ জনকে এবং নাম না দিয়ে ৫০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

