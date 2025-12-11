লালবাগে শ্রমিক হত্যা মামলায় গ্রেফতার আসামির স্বীকারোক্তি

লালবাগে শ্রমিক হত্যা মামলায় গ্রেফতার আসামির স্বীকারোক্তি
রাজধানীর লালবাগের শহীদনগরে মো. হোসেন (২৪) নামের এক কারখানাশ্রমিককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার আসামি মো. আবির আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মনিরুল ইসলাম তার জবানবন্দি গ্রহণ করেন।
পুলিশ বলছে, আবিরকে আদালতে হাজির করলে তিনি দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিতে সম্মত হন। পরে লালবাগ থানার উপ-পরিদর্শক মো. নাজমুজ্জামান জবানবন্দি রেকর্ডের আবেদন করেন এবং আদালত তা গ্রহণ করেন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, সোমবার তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আবিরের সঙ্গে হোসেনের বন্ধু নিরবের কথাকাটাকাটি হয়। এসময় হোসেন নিরবের পক্ষ নেওয়ায় আবির ক্ষুব্ধ হন। পরে সমঝোতা হলেও ক্ষোভ বজায় থাকে। পরদিন মঙ্গলবার বিকেলে হোসেন কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে শহীদনগর দুলালের দোকানের সামনে পেছন থেকে তার পিঠে ছুরি মারেন আবির। স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার।
হোসেন ওই এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন এবং একটি কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। আবির স্থানীয় বাসিন্দা। ঘটনাটি নিয়ে লালবাগ থানায় মামলা করা হয়েছে।
