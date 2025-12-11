চিফ প্রসিকিউটর
ইন্টারনেট বন্ধ করে গণহত্যার তথ্য লুকানোর মাস্টারমাইন্ড জয়
চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেছেন, ইন্টারনেট বন্ধ করে গণহত্যার তথ্য লুকানোর চেষ্টার মাস্টারমাইন্ড ছিলেন সজীব ওয়াজেদ জয় এবং বাংলাদেশে থেকে এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করেছেন জুনাইদ আহমেদ পলক। সুতরাং তার (জয়) বিচার আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের আদালতে হবে এটা আইনে খুব সুস্পষ্টভাবে বলা আছে।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এমন কথা বলেন।
চিফ প্রসিকিউটরকে প্রশ্ন করা হয়, জয় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন, তার বিচার করা যাবে কি না।
এর জবাবে চিফ প্রসিকিউটর বলেন, জয় বাংলাদেশে কখনো আসেননি, তা না। তিনি বাংলাদেশের সরকারের নিযুক্ত একজন বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন বা প্রজাতন্ত্রের একজন বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিলেন। তিনি সাজাপ্রাপ্ত আসামি শেখ হাসিনার পুত্র, আওয়ামী লীগের নেতা; বহুভাবে তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা ছিলেন। আইসিটি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের গণহত্যা আড়াল করতে ইন্টারনেট বন্ধ করে সারাদেশে গণহত্যাকে ছড়িয়ে দিয়েছিল, গোটা দুনিয়ার কাছ থেকে এই গণহত্যার তথ্য লুকানোর চেষ্টা করেছিল, সেটার মাস্টারমাইন্ড কিন্তু জয়।
তিনি বলেন, বাংলাদেশে থেকে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছেন সাবেক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। সুতরাং তার বিচার আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের আদালতে হবে এটা আইনে খুব সুস্পষ্টভাবে বলা আছে।
ঘটনার সময় জয় দেশে ছিলেন না, এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তাজুল বলেন, ঘটনার সময় তার দেশে থাকা জরুরি নয়। ইন্টারনেট বন্ধের হুকুম দেওয়া, মানুষকে হত্যার হুমকি দেওয়া, এটা দেশের বাইরে থেকেও করা যাবে।
তাজুল ইসলাম বলেন, সবকিছুর অকাট্য ডকুমেন্ট আদালতে আছে, যখন সাক্ষ্যগুলো আদালতে আসতে থাকবে, তখন বিষয়টি এক এক করে পরিষ্কার হবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে সবকিছু আছে বলেই, নিশ্চিত হয়েই, প্রসিকিউশন তার বিরুদ্ধে আদালতে ফরমাল চার্জ দাখিল করেছে।
এদিন মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সজীব ওয়াজেদ জয়কে আদালতে উপস্থিত হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এ সংক্রান্ত বিষয়ে পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ১৭ ডিসেম্বর দিন ধার্য করেছেন আদালত।
