শিশু সাজিদের খোঁজে ৪৫ ফুট গভীরে ফায়ার সার্ভিস, এখনো হয়নি শনাক্ত

শিশু সাজিদের খোঁজে ৪৫ ফুট গভীরে ফায়ার সার্ভিস, এখনো হয়নি শনাক্ত
রাজশাহীর তানোরে প্রায় ৫০ ফুট গভীরে দুই বছরের একটি শিশু পড়ে যায়। তাকে উদ্ধারে বুধবার থেকেই কাজ চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস। তবে বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা পর্যন্ত ২২ ঘণ্টায় শিশুটিকে শনাক্ত করতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।
তানোর উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন ম্যানেজার আব্দুর রউফ বলেন, ফায়ার সার্ভিস এরই মধ্যে ৪৫ ফুট গর্ত করেছে। তবে শিশুটিকে শনাক্ত করা যায়নি। আরও ৩৮ ফুট নিচে কিছু একটা অনুভূত হয়েছে। তবে সেটি শিশু সাজিদ কি না সেটা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
এদিকে এক্সকাভেটর চালকরা জানান, মাটির যে গভীরে কিছু অনুভূত হচ্ছে ওই পর্যন্ত কাটতে আজ বিকেল পর্যন্ত সময় লাগবে।
এর আগে বুধবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুর সোয়া ১টার দিকে উপজেলার কোয়েলহাট পূর্বপাড়া গ্রামের ধানখড়ের মাঠে খেলতে খেলতে হঠাৎ ৫০ ফুট গভীর একটি গর্তে পড়ে যায় শিশুটি। মাত্র ৮ ইঞ্চি ব্যাসার্ধের সেই অন্ধকার গর্তে পড়ে যাওয়া ছোট্ট শিশুটি উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
সাখাওয়াত হোসেন/এফএ/জেআইএম