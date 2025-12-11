বার কাউন্সিলের ভোটার তালিকা হালনাগাদে যেসব তথ্য দিতে হবে
বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নির্বাচন ২০২৬ সালে আয়োজনের লক্ষ্য নিয়ে আইনজীবীদের ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষে এখনও তথ্য জমা না দেওয়া ভোটারদের দ্রুত আইনজীবীদের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র ও মোবাইল নম্বর নিজ নিজ আইনজীবী সমিতিতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বার কাউন্সিলের সচিব মোহাম্মদ কামাল হোসেন শিকদারের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পূর্ববর্তী নির্দেশনার ভিত্তিতে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রস্তুতের জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য আগামী ২২ ডিসেম্বর মধ্যে সংশ্লিষ্ট বার সমিতির মাধ্যমে বার কাউন্সিলে পৌঁছাতে হবে।
নির্দেশনায় আরও বলা হয়, প্রত্যেক আইনজীবীকে সনদ নম্বরসহ পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি ছবি, মোবাইল নম্বর এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি পাঠাতে হবে। একই সঙ্গে যেসব আইনজীবীর চাঁদা বকেয়া রয়েছে, তাদের দ্রুত চাঁদা পরিশোধ করে হালনাগাদ অবস্থা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।
বার সমিতিগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়, প্রতিটি সমিতি ফরোয়ার্ডিং লেটার ইস্যু করে সংগৃহীত ভোটার তথ্য ফরমসমূহ বার কাউন্সিলে পাঠাবে। নির্ধারিত ফরমের নমুনা বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অনলাইন কপি বার কাউন্সিলের ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করা যাবে।
