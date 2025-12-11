বগুড়ায় বেদেপল্লিতে হামলায় সাপুড়ে নিহত

বগুড়ায় বেদেপল্লিতে হামলায় সাপুড়ে নিহত
বগুড়ার গাবতলী বেদেপল্লিতে হামলার ঘটনায় এক সাপুড়ে নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দুজন। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার নারুয়ামালা ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।
নিহতের নাম শাকিল (২৫) । তিনি ঢাকা সাভারের বিপ্লবের ছেলে। এ ঘটনায় রাশেদ নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
জানা গেছে, বুধবার দিনগত রাত ৩টার দিকে স্থানীয় যুবক রাশেদকে চোর সন্দেহে আটক করে বেদেরা। পরে সকালে রাশেদের স্বজনরা বেদেপল্লিতে গিয়ে তাকে ছিনিয়ে আনতে গেলে বেদেদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। একপর্যায়ে শাকিলকে ছুরিকাঘাত করে। এতে আরও দুজন গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে শাকিলের মৃত্যু হয়। আহত দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
গাবতলী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিছুর রহমান বলেন, রাশেদের মা ও খালাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।
এল.বি/আরএইচ/এএসএম