প্রধান বিচারপতি
সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের অর্জন-ব্যর্থতা আমাদের মেনে নিতে হবে
সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সাফল্য যেমন আমাদের অর্জন হবে, এটার ব্যর্থতাও কিন্তু আমাদের মেনে নিতে হবে। এমন মন্তব্য করেছেন দেশের প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ।
তিনি বলেন, সেদিক থেকে সবার কাছে আমার আহ্বান রইলো- আগামীতে যে নির্বাচিত সরকার আসবে তাদের তো বটেই এবং আমাদের যত স্টেকহোল্ডার আছে তাদের সবাইকে এই সচিবালয়ের ধারাবাহিকতা, আইনের শাসন বজায় রাখা, গণতন্ত্রকে বজায় রাখা এই ধারাবাহিকতা যেন অটল থাকে, অটুট থাকে।
সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় উদ্বোধন করে বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) বিকেলে প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।
এর আগে, বিকেল ৩টা ২০ মিনিটের দিকে সুপ্রিম কোর্টের প্রশাসনিক ভবন-৪ এ সচিবালয় উদ্বোধন করেন প্রধান বিচারপতি। এ সময় তার সঙ্গে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল, সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের বেশ কয়েকজন বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারল ও সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের সচিব হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজেত সচিব, সুপ্রিম কোর্ট ও সচিবালয়ের প্রায় অর্ধশতাধিক কর্মকর্তা কর্মচারী, বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান, সুপ্রিম কোর্ট বারের সভাপতি ও সম্পাদকসহ আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, এ সময় বিভিন্ন দেশের বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান বিচারপতি বলেন, আমাদের সাংবিধানিক ক্ষমতা বিচারকার্য পরিচালনা করা এবং বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করা। সেটা কিন্তু একাগ্র প্রচেষ্টায় (কনসেন্ট্রেটেড) হয়ে গেলো সুপ্রিম কোর্টের কাছে। এটার সাফল্য যতটা আমাদের অর্জন হবে, এটার ব্যর্থতাও কিন্তু আমাদের মেনে নিতে হবে।
প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ আরও বলেন, প্রতিষ্ঠানে এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে আমাদের নিজেদেরকে পাচ্ছি। এখানে যাদের দেখছেন,আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সহযোগিতায়। কালেক্টিভভাবে এই সচিবালয়ে আমাদের প্রাপ্তি হয়েছে।
তিনি বলেন, ২৬ বছরের যাত্রা, কিন্তু এটি এখানে শেষ হলো না। আমাদের এখন সবচেয়ে বড় যে পদক্ষেপ নিতে হবে সেটা হচ্ছে- এই সচিবালয়ের যে কার্যক্রম এটা স্থায়িত্ব বজায় রাখা এবং সামনের মাস এবং বছরগুলো বলে দেবে আমরা কত সাফল্যের সঙ্গে সেটা আমরা অর্জন করতে পারবো।
প্রধান বিচারপতি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, আমি সবসময় বলি ফোর্থ স্টেট যারা মিডিয়া আছেন, প্রিন্টেড, ইলেকট্রনিক মিডিয়া আছেন- আপনারা গত ১৬ মাসে আমাদের যে সহযোগিতা দিয়েছেন, সারাদেশে আমাদের যে বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন সেটার জন্য আমি আপনাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে অনেক অনেক কৃতজ্ঞ। আপনাদের ছাড়া এটা করতে পারতাম না এবং সামনেও আপনারা আশা করি আমাদের পাশে থাকবেন। আজকের এই শুভ সূচনা হচ্ছে। এরপরে দেখবেন প্রতিদিন আমাদের কিছু না কিছু কার্যক্রম হচ্ছে।
এ সময় প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, দুটো কমিটি অলরেডি গঠন করা হয়েছে এবং এই কার্যক্রম এখন প্রতিদিন প্রক্রিয়াধীন থাকলো। আরেকটা সার্কুলার জারি করার দরকার আছে। এটা বাস্তবায়নে কী লাভ হবে তা দেখবেন প্রতিদিন। আপনাদের শুভেচ্ছা কামনা করছি।
