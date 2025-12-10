  2. আইন-আদালত

মানবতাবিরোধী অপরাধ: জয়-পলক-সালমান-আনিসুলের বিষয়ে শুনানি আজ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩৭ এএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
মানবতাবিরোধী অপরাধ: জয়-পলক-সালমান-আনিসুলের বিষয়ে শুনানি আজ
সজীব ওয়াজেদ জয়, সালমান এফ রহমান, আনিসুল হক ও জুনাইদ আহমেদ পলক

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়সহ ক্ষমতাচ্যুত সরকারের চার কর্তাব্যক্তির বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আমলে নেওয়ার পর মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হবে আজ।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেলে এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি হবে। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন- বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

এর আগে গত ৪ ডিসেম্বর আদালত অভিযোগ আমলে নিয়ে পরবর্তী শুনানির জন্য আজকের দিন ধার্য করে। জয়ের বিরুদ্ধে এরই মধ্যে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি খাত বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এবং সাবেক তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলককে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার দেখিয়ে আজ ১০ ডিসেম্বর আদালতে হাজির করতে বলা হয়।

ট্রাইব্যুনালে জয় ও পলকের মামলা একসঙ্গে চলছে। তাদের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আনা হয়েছে। অন্য মামলার আসামি সালমান ও আনিসুল, তাদের বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়েছে।

আদালতের আদেশ অনুযায়ী কারাগারে থাকা আনিসুল, সালমান ও পলককে আজ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে।

এফএইচ/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।