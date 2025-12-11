  2. আইন-আদালত

জোটের প্রার্থী হলেও নিজ দলীয় প্রতীকেই ভোট করতে হবে: হাইকোর্ট

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৪ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত জোটের মনোনীত প্রার্থী হলেও নিজ দলীয় প্রতীকেই ভোট করতে হবে বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট।

এ সংক্রান্ত বিষয়ে জারি করা রুলের শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ এই রায় ঘোষণা করেন।

এর আগে, ৩ নভেম্বর নিবন্ধিত দল জোট করলেও নিজ দলের প্রতীকে ভোট করার বিধান রেখেই গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধন অধ্যাদেশ-২০২৫ জারি করে সরকার।

২৩ অক্টোবর উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আরপিও সংশোধন অধ্যাদেশের খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। এরপর জোটের প্রতীকের সংশ্লিষ্ট ২০ অনুচ্ছেদে সংশোধন নিয়ে বিএনপি আপত্তি তুললেও জামায়াত ও এনসিপি সংশোধন বহাল রাখার দাবি তোলে।

অবশেষে জোট করলেও ভোট করতে হবে স্ব স্ব দলের প্রতীকে-এমন বিধান রেখেই অধ্যাদেশ জারি হয়। এর মাধ্যমে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে একাধিক নিবন্ধিত দল জোট করলেও জোট মনোনীতি প্রার্থী বড় দলের বা অন্য দলের প্রতীকে ভোট করতে পারবে না, নিজ দলের প্রতীকে ভোট করতে হবে।

