নিরাপত্তা ইস্যুতে ঢাকায় বাতিল হচ্ছে বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

নিরাপত্তা ইস্যুতে ঢাকায় বাতিল হচ্ছে বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
মাঠের ক্রিকেট গড়ানো নিয়ে সংশয় নেই। সবকিছু ঠিক থাকলে বেঁধে দেয়া সময় অনুযায়ী, অর্থাৎ আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকেই পুণ্যভূমি সিলেটে শুরু হবে বিপিএলের এবারের আসর।
কিন্তু সংশয় দেখা দিয়েছে বিপিএলের উদ্বোধন নিয়ে। আগামী ২৪ ডিসেম্বর মিরপুরের শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে এবারেরর বিপিএলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু সে অনুষ্ঠান নিয়ে জেগেছে সংশয়। সংশয় বলা সম্ভবত কম বলা হলো, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটাই বাতিলের পথে।
বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল সূত্রে জানা গেছে এ খবর। বিসিবি ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, সম্ভবত বাতিল হচ্ছে ২৪ ডিসেম্বর ঢাকার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।
এমন কি হলো যে হঠাৎ বিপিএলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান একদম বাতিল হতে যাচ্ছে? মূলত আগামী ২৫ ডিসেম্বর, প্রায় দেড়যুগ পর বাংলাদেশে ফিরবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
ধারণা করা হচ্ছে, তার ফেরা উপলক্ষে রাজধানী ঢাকা তথা বিমানবন্দরে স্মরণাতীতকালের বৃহত্তম লোক সমাবেশ ঘটতে যাচ্ছে। সে সংখ্যা ২০ লাখও ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ওই বিশাল সংখ্যক মানুষ রাজধানীতে এলে একটা বিরাট গণজমায়েত হবে। পুলিশ, সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড রেজিমেন্ট, র্যাব, আনসারসহ সব নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা ওই বিরাট সমাবেশের নিরাপত্তা প্রদানের কাজে ব্যস্ত থাকবে।
বিসিবির এক দায়িত্বশীল সূত্র জাগো নিউজকে জানিয়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ও রাতে শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে বিপিএলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, যেখানে নামি তারকা ও শিল্পীদের অংশগ্রহণের কথা রয়েছে, সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কনসার্টে নিরাপত্তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছে।
বিসিবি ও বিপিএলের এক শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, যেখানে রাজধানীর বাইরে থেকে লাখ লাখ মানুষের সমাগম ঘটবে, সেখানে আমাদের বিসিবি তথা বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা (বিসিবি) ২৪ ডিসেম্বরের বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান না করার কথাই ভাবছি।
