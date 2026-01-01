বিপ্লব কুমার সরকার ও তার স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার ও তার স্ত্রী হোসনেয়ারা বেগমের নামে থাকা ব্যাংক ও বিও (বেনিফিশিয়ারি ওনার্স) হিসাব অবরুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন আদালত।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. আলমগীর এই আদেশ দেন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, সরকারি চাকরিজীবী হয়েও বিপ্লব কুমার সরকার ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে নিজের এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে অবৈধভাবে অর্জিত আয়ের উৎস আড়াল করায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন রয়েছেন। অভিযোগের অংশ হিসেবে নামে-বেনামে সম্পত্তি ক্রয় এবং জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া গেছে।
অনুসন্ধানকালে দুদক জানতে পারে, অভিযুক্ত বিপ্লব কুমার সরকার ও তার স্ত্রী হোসনেয়ারা বেগমের নামে দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে মোট ২৮টি ব্যাংক হিসাব এবং দুটি বিও হিসাব রয়েছে। এসব হিসাবের মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের অর্থ লেনদেনের তথ্য পাওয়া যায়।
দুদকের আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, অভিযুক্তরা তাদের নামীয় ব্যাংক ও বিও হিসাব থেকে অর্থ অন্যত্র স্থানান্তর, হস্তান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। এসব অর্থ স্থানান্তর হয়ে গেলে ভবিষ্যতে উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়বে। এ অবস্থায় সুষ্ঠু অনুসন্ধান, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং অপরাধলব্ধ অর্থ সংরক্ষণের স্বার্থে হিসাবগুলো অবিলম্বে অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।
এ কারণে দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭-এর বিধি ১৮ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ১৪ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত বিপ্লব কুমার সরকার ও তার স্ত্রী হোসনেয়ারা বেগমের ব্যাংক ও বিও হিসাব থেকে সব ধরনের অর্থ উত্তোলন বন্ধে আদালতের আদেশ চাওয়া হয়।
আদালত দুদকের দাখিল করা আবেদন, নথিপত্র ও যুক্তি বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি অভিযুক্তদের সব ব্যাংক ও বিও হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন অবিলম্বে অবরুদ্ধ (ফ্রিজ) রাখার নির্দেশ দেন।
