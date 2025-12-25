তারেক রহমানের সংবর্ধনায় যোগ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা

তারেক রহমানের সংবর্ধনায় যোগ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা।
জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক গাজী কামরুল ইসলাম সজল ও সুপ্রিম কোর্ট শাখার সম্পাদক ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজলের নেতৃত্বে তারা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকাল থেকেই ‘লিডার আসছে’ স্লোগানে মুখরিত রাজধানী। এছাড়া ‘তারেক রহমান ফিরবেন, গণতন্ত্র ফিরবে’, ‘তারেক রহমান আসছে, রাজপথ কাঁপছে’, ‘তারেক রহমান বীরের বেশে, আসবে ফিরে বাংলাদেশে’- এমন নানান স্লোগানেও মেতে উঠেছেন নেতাকর্মীরা।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীদের মধ্যে রয়েছেন- আইনজীবী খোরশেদ আলম, ইকবাল হোসেন, মোহাম্মদ আলী, গাজী তৌহিদুল ইসলাম, মো. কামাল হোসেন, হোসেন আলী খান হাসান, শামীমা দীপ্তি, মাহবুবুর রহমান খান, আবদুল খালেক মিলন, নিহার হোসেন ফারুক, কালাম খান, ব্যারিস্টার এ কে এম এহসানুর রহমান, মো. ইসা, মাকসুদ উল্লাহ, এম এ কাইয়ুম, এমদাদুল হানিফ, আসিফ ইরান জিসান, ফারুক তফাদার, জুয়েল মুন্সি সুমন, এম মিজানুর রহমান, আমিনুল ইসলাম মনির, খন্দকার মনিরুজ্জামান, আরিফুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।
