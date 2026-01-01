ইসলামী ব্যাংকের সাবেক এমডি মনিরুল নতুন মামলায় গ্রেফতার

ইসলামী ব্যাংকের সাবেক এমডি মনিরুল নতুন মামলায় গ্রেফতার
ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মনিরুল মাওলাকে নতুন মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আদেশ দিয়েছে আদালত।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক এই গ্রেফতার (শ্যোন অ্যারেস্ট) দেখানোর আদেশ দেন।
ঢাকা মহানগর দায়রা ও সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
আরও পড়ুন
ইসলামী ব্যাংকের সাবেক এমডি মনিরুল মাওলা গ্রেফতার
মামলার তথ্য অনুযায়ী, দুদক ঢাকা-১ জেলা কার্যালয়ের মামলা নং ১৭(১১)২৫, জি.আর. নং ৪৮০/২০২৫। অভিযোগে উল্লেখিত আইনি ধারাসমূহ হলো: দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৪০৯, ৪০৬, ১০৯, ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ১২০ ধারা; দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৫৭-এর ৫(২) ধারা; এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারা।
আবেদনে দুদক জানায়, ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মনিরুল মাওলা ব্যাংকের দায়িত্বে থাকাকালীন ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরকারি বা গ্রাহক সম্পদ ও আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে জড়িত হন। তদন্ত চলাকালীন তার জামিনে মুক্তি হলে আলামত ধ্বংস বা তদন্ত বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় তাকে গ্রেফতার (শ্যোন অ্যারেস্ট) দেখানো প্রয়োজন।
পরে আদালত দুদকের আবেদন মঞ্জুর করে মনিরুল মাওলাকে সংশ্লিষ্ট মামলায় গ্রেফতার (শ্যোন অ্যারেস্ট) দেখানোর নির্দেশ দেন।
এমডিএএ/ইএ/এমএস