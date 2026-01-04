প্রধান বিচারপতির সংবর্ধনা
নতুন স্বপ্নের মোড়কে সেজে উঠেছে গৌরবময় প্রাঙ্গণ: অ্যাটর্নি জেনারেল
প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীকে সংবর্ধনা দিয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি। রোববার (৪ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের এজলাস কক্ষে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সদ্য নিয়োগ পাওয়া প্রধান বিচারপতির আগমনে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ নতুন স্বপ্নের মোড়কে সেজে উঠেছে বলে অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেন অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ।
মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ বলেন, ‘বিচার বিভাগেরও দেয়ালে দেয়ালে কিছু বিদায়ের বেদনা বিধুর গল্প রচিত হওয়ার পর কুয়াশার চাদর সরিয়ে আজ আগমনী-গানের খাতা খুলেছে। সবুজ প্রকৃতির লাবণ্যময় প্রাণ-প্রাচুর্যে টুইটুম্বুর হয়ে উঠেছে চারপাশের আবহাওয়া। এখানে এখন শুভ বসন্তের উদয় চিহ্ন সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথম প্রধান বিচারপতি হিসেবে আপনার এ অভিষেক সতেজ ও জীবন্ত করে তুলেছে গোটা বিচার বিভাগকে। নতুন স্বপ্নের মোড়কে সেজে উঠেছে এ গৌরবময় প্রাঙ্গণ।’
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অ্যাটর্নি জেনারেল আরশাদুর রউফ বিএনপি চেয়ারপারসন ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে স্মরণ করে বলেন, গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, অতি সম্প্রতি বিরল সম্মানের সঙ্গে বিদায় নেওয়া বেগম খালেদা জিয়াকে। তিনি এই জাতির জন্য ও গণতন্ত্রের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন।মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, তিনি যেন এই মহীয়সী নারীকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন।
তিনি বলেন, শীতের সকালে আমরা মিলিত হয়েছি মাননীয় প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীকে স্বাগতম জানাতে, বরণ করে নিতে। আজকের এ মহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মবলিদানকারী লাখো শহীদ, আহত মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনা মা-বোনদের। যাদের অমর ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল-সবুজের পতাকা, একটি স্বাধীন মানচিত্র, স্বাধীনভাবে কথা বলার এবং নিজের পরিচয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার।
অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, বিনম্রচিত্তে স্মরণ করছি, ২০২৪ সালের অভ্যুত্থানের অকুতোভয় সন্তান—শহীদ আবু সাঈদ, মুগ্ধ, ফাইয়াজসহ প্রায় দেড় হাজার শহীদ এবং ৩০ সহস্রাধিক আহত ও পঙ্গুত্ববরণকারী সংগ্রামী ছাত্র জনতাকে। রাজপথে বুক পেতে দেওয়া এসব বীর সন্তানদের রক্ত পিচ্ছিল পথ বেয়ে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছে আজকের এ স্বপ্নের বাংলাদেশ।
সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতিকে সংবর্ধনা দেন সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট উভয় বিভাগের বিচারপতি, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বার ভূঁইয়া, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনিক আর হকসহ সিনিয়র আইনজীবী, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের ডেপুর্টি অ্যাটর্নি জেনারেল, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সাংবাদিক ও সুপ্রিম কোর্টের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
গত ২৮ ডিসেম্বর দেশের ২৬তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী।
