বৃত্তি পেলেন ঢাবির ১০৯ শিক্ষার্থী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ১০৯ জন শিক্ষার্থীকে মোট ১৩ লাখ ৮ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী এককালীন ১২ হাজার টাকা করে বৃত্তি লাভ করেছেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে ট্রাস্ট ফান্ড থেকে এই বৃত্তি দেওয়া হয়।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন ঢাবির সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্যা ইউকের নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি মির্জা আসাব বেগ, সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মো. কামরুল হাসান, সদস্য ব্যারিস্টার মোহাম্মদ আবুল কালাম ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্যা ইউকে ট্রাস্ট ফান্ডের চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। সঞ্চালনা করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বৃত্তি প্রদানের জন্য অ্যালামনাইদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজকে নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় চলে।
সমাজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী অ্যালামনাই নেটওয়ার্কিং আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরে তিনি বলেন, অ্যালামনাইকে কাজে লাগিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণাকে এগিয়ে নিতে চাই।
উল্লেখ্য, কলা অনুষদের ২০ জন, বিজ্ঞান অনুষদের ৬ জন , আইন অনুষদের ২ জন , বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ৮ জন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ২০ জন, জীববিজ্ঞান অনুষদের ১১ জন, ফার্মেসি অনুষদের ৫ জন, আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ৫ জন, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ৬ জন, চারুকলা অনুষদের ৮ জন এবং বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের ১৮ জনসহ মোট ১০৯ জন শিক্ষার্থী এই বৃত্তি লাভ করেন।
