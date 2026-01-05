রমজানে স্কুল বন্ধ চেয়ে সরকারকে লিগ্যাল নোটিশ

রমজানে স্কুল বন্ধ চেয়ে সরকারকে লিগ্যাল নোটিশ
আসন্ন রমজানে সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংশ্লিষ্টদের প্রতি লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রজ্ঞাপন চ্যালেঞ্জ করে সোমবার (৫ জানুয়ারি) জনস্বার্থে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইলিয়াছ আলী মন্ডল এ লিগ্যাল নোটিশ পাঠান।
লিগ্যাল নোটিশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবকে বিবাদী করা হয়েছে।
নোটিশে বলা হয়, বাংলাদেশের ৯৮ শতাংশ নাগরিক মুসলমান। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকে রমজানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে—এটিই আইন, প্রথা ও নীতি এবং ওইভাবে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রমজানে বন্ধ থাকে।
‘সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আইন ছাড়া কিছুই করা যাবে না, অনুচ্ছেদ ১৫২(১) অনুযায়ী আইন অর্থ বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যেকোনো প্রথা ও রীতি। তাই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় রমজান মাসে খোলা রাখার সরকারের তর্কিত সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক।’
নোটিশে আরও বলা হয়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিশু-কিশোরদের স্কুল করে ক্লান্ত হয়ে রোজা রাখতে কষ্ট হবে। এতে রোজা রাখার অভ্যাস থেকে দূরে থাকার শঙ্কা দেখা দেবে, যা ধর্মীয় আচার চর্চার অন্তরায়।
‘এছাড়া রমজানে স্কুল চালু রাখলে শহরগুলোতে তীব্র যানযটের সৃষ্টি হয়। এতে নগরবাসীকে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হয়, যা কারও কাম্য নয়।’
রমজানে স্কুল খোলা রাখার সিদ্ধান্ত থেকে সরে না এলে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হবে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।
লিগ্যাল নোটিশ পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করে আইনজীবী ইলিয়াছ আলী মন্ডল জাগো নিউজকে বলেন, সম্প্রতি রমজানে স্কুল ছুটির বিষয়ে স্কুল শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করে এ নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
রমজানে স্কুল খোলার রাখার সিদ্ধান্তকে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য ‘এক প্রকার বৈষম্য’ বলে মন্তব্য করেন তিনি।
