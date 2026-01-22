দুদকের মামলায় সাবেক সেনা কর্মকর্তার আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

দুদকের মামলায় সাবেক সেনা কর্মকর্তার আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলার তদন্তের স্বার্থে সাবেক সেনা কর্মকর্তা লে. কর্নেল (অব.) কাজী মমরেজ মাহমুদের আয়কর সংক্রান্ত নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন।
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন বলেন, দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই আদালত এই নির্দেশনা দিয়েছেন।
দুদকের আবেদনে উল্লেখ করা হয়, লে. কর্নেল (অব.) কাজী মমরেজ মাহমুদ কমিশনে দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে ৪৫ লাখ ১৫ হাজার টাকার সম্পদ গোপন করে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রদান করেছেন। পাশাপাশি তিনি ১৩ লাখ ৭৩ হাজার টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও দখলে রেখেছেন। এমন অভিযোগে দুদক তার বিরুদ্ধে মামলা করে। বর্তমানে মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে।
আবেদনে আরও বলা হয়, মামলার সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করতে আসামির আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব, সম্পদ বিবরণীর সত্যতা এবং তার নামে অন্য কোনো অঘোষিত সম্পদ রয়েছে কি না, তা যাচাই করা প্রয়োজন। এ কারণে আসামির আয়কর সংক্রান্ত নথি জব্দ করে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা অপরিহার্য।দুদকের এই যুক্তিতে আদালত আয়কর নথি জব্দের অনুমতি প্রদান করেন।
এমডিএএ/এমএমকে