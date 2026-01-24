  2. খেলাধুলা

সাফ ফুটসাল

এক ম্যাচ হাতে রেখেই চ্যাম্পিয়ন মালদ্বীপ

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:২০ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
এক ম্যাচ হাতে রেখেই চ্যাম্পিয়ন মালদ্বীপ

সাফ ফুটসালে ইতিহাস গড়লো মালদ্বীপ। দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দ্বীপ দেশটি। শনিবার ব্যাংককে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে মালদ্বীপ ৩-১ গোলে ভুটানকে হারিয়ে এক খেলা বাকি থাকতেই শিরোপা নিশ্চিত করেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মালদ্বীপে ফুটসালের প্রচলন বেশি। ২২ বছর আগেই দেশটি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ খেলেছে। আর বাংলাদেশ গত বছর শুরু করেছে ফুটসাল। অভিজ্ঞতায় এগিয়ে থাকা মালদ্বীপ দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম আয়োজন বাজিমাত করেছে।

৫ ম্যাচে মালদ্বীপের পয়েন্ট ১৫। তাদের শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ বাকি। ওই ম্যাচটি এখন মালদ্বীপের শুধুই আনুষ্ঠানিকতা এবং অপরাজিত থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করার সুযোগ।

সাফ ফুটসালে তিনটি পুরস্কার দেওয়া হবে। চ্যাম্পিয়ন, রানার্সআপ ও তৃতীয়। মালদ্বীপ চ্যাম্পিয়নশিপ নিশ্চিত করায় এখন রানার্সআপ হওয়ার লড়াইয়ে পাকিস্তান, নেপাল ও ভারত। বাংলাদেশ শেষ ম্যাচে নেপালের কাছে হেরে ছিটকে গেছে শীর্ষ তিনে থাকার লড়াই থেকে।

আরআই/এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।