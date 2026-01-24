  2. রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২০ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
সিরাজগঞ্জের গরুর দুধ গুঁড়া দুধে পরিণত করে সারাবিশ্বে রপ্তানি হবে

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, আমাদের দেশে দুগ্ধজাত খাবার বাহির থেকে আমদানি করতে হয়। এই সিরাজগঞ্জের গরুর দুধ গুঁড়া দুধে পরিণত করে সারাবিশ্বে রপ্তানি হবে। আমরা আবার এই অঞ্চলের তাঁতশিল্পকে পুনর্জীবিত করব ইনশা আল্লাহ।

শনিবার (২৪ জানুয়ারী) সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া সরকারি কলেজ মাঠে ১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য আয়োজিত নির্বাচনি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জামায়াত আমির বলেন, অনেকে ভয় দেখায় ১০ দল ক্ষমতায় গেলে নারীদের ঘর থেকে বের হতে দেবে না, নারীদের পড়াশোনা করতে দেবে না; এগুলো ধোঁকাবাজদের কথা। নবি (সা.) যুদ্ধে নারীদের নিয়ে গেছেন, যুদ্ধের মতো জায়গায় মায়েরা যদি ভূমিকা পালন করতে পারেন, তাহলে সমাজে এমন কোনো কাজ নেই, যেটা তারা পালন করতে পারবেন না। আমরা ক্ষমতায় গেলে মা-বোনদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা শতভাগ নিশ্চিত করবো।

জামায়াত আমির বলেন, যারা আজ বড় গলায় কথা বলেন, অথচ তাদের হাতে বিভিন্ন জায়গায় মা-বোনরা বিবস্ত্র হয়। তারা কি না আবার আমাদের সমালোচনা করে। আমাদের কেউ খোঁচা দিলে, খোঁচা ফিরিয়ে দেওয়া আমাদের ওপর ওয়াজিব। সাধু সাবধান বাক্সের মুখ খুলতে বাধ্য করবেন না, সব বের করে দেব।

তিনি বলেন, যমুনা নদী খনন করে স্থায়ী বাঁধ তৈরি করা হবে। কোনো বাঁশ কিংবা ছাই ব্যবহার করবো না। কাজ হবে মানসম্পন্ন। আমাদের টেন্ডার হবে অনলাইনে, কারও আটকানোর ক্ষমতা নেই। ক্ষমতায় এলে চাঁদাবাজদের চুনোপুঁটি কে ধরব না, বড়দের ধরবো। শত শত ধরা লাগবে না, বড়দের ধরলে কাজ হয়ে যাবে।

জামায়াত আমির বলেন, এসব কিছুর জন্য সংস্কার লাগবে, সংস্কার করতে হলে গণভোটে হ্যাঁ বলতে হবে। গণভোটে হ্যাঁ মানে হাদির বিচার হবে, গণভোটে হ্যাঁ মানে ১৪০০ শহীদের হত্যার বিচার, ফ্যাসিবাদ ফিরে না আসা, হ্যাঁ মানে আধিপত্য মুক্ত বাংলাদেশ।

