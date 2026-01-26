সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়
সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিও থাকবেন কমিশনে
সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় কমিশনে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে অন্তর্ভুক্ত করে ‘সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬’ জারি করেছেন রাষ্ট্রপতি।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাতে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ থেকে অধ্যাদেশের গেজেট জারি করা হয়েছে।
সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশের ১০ ধারায় সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় কমিশনের গঠন ও কার্যাবলীর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।
এ ধারায় বলা হয়েছে- নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় কমিশন থাকবে- প্রধান বিচারপতি এ কমিশনের চেয়ারপারসন হবেন। এছাড়া, কমিশনে থাকবেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা উপদেষ্টা, প্রধান বিচারপতির মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন ও অ্যাটর্নি জেনারেল।
অধ্যাদেশ সংশোধন করে আইন উপদেষ্টা বা মন্ত্রীর পরে ‘বাংলাদেশের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি’ যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এ কমিশনে থাকবেন।
সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশে কমিশনের কার্যাবলীর বিষয়ে বলা হয়েছে, কমিশন দেশের বিচার প্রশাসনের উন্নয়ন এবং বিচার বিভাগের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দেবে। কমিশন নিজস্ব কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবে।
আরএমএম/এএমএ