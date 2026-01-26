  2. আইন-আদালত

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়

সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিও থাকবেন কমিশনে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩২ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় কমিশনে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে অন্তর্ভুক্ত করে ‘সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬’ জারি করেছেন রাষ্ট্রপতি।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাতে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ থেকে অধ্যাদেশের গেজেট জারি করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশের ১০ ধারায় সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় কমিশনের গঠন ও কার্যাবলীর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ধারায় বলা হয়েছে- নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় কমিশন থাকবে- প্রধান বিচারপতি এ কমিশনের চেয়ারপারসন হবেন। এছাড়া, কমিশনে থাকবেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা উপদেষ্টা, প্রধান বিচারপতির মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন ও অ্যাটর্নি জেনারেল।

অধ্যাদেশ সংশোধন করে আইন উপদেষ্টা বা মন্ত্রীর পরে ‘বাংলাদেশের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি’ যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এ কমিশনে থাকবেন।

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশে কমিশনের কার্যাবলীর বিষয়ে বলা হয়েছে, কমিশন দেশের বিচার প্রশাসনের উন্নয়ন এবং বিচার বিভাগের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দেবে। কমিশন নিজস্ব কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবে।

