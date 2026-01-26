বিএনপিকে ইসির চিঠি, বেসরকারি ব্যাংকের কর্মীরা ভোটের দায়িত্বে নেই

বিএনপিকে ইসির চিঠি, বেসরকারি ব্যাংকের কর্মীরা ভোটের দায়িত্বে নেই
আসন্ন নির্বাচনে ভোটগ্রহণে বেসরকারি ইসলামী ব্যাংক ও একীভূত পাঁচ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন দলীয় পরিচয়ধারী ব্যক্তিদের নিয়োগ না করার বিষয়ে নির্বাচন কমিশন (ইসি) নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে বিএনপিকে চিঠি দিয়েছে।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খানকে পাঠানো চিঠি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। গত ১৭ জানুয়ারি বিএনপির দেওয়া চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করলো ইসি।
কমিশনের চিঠিতে বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত করা ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল থেকে বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাদ দিয়ে প্যানেল প্রস্তুতের জন্য সব জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে গত ১০ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়।
তবে পত্রে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ভোটগ্রহণের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক কর্মকর্তা পাওয়া না গেলে বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই করে নিয়োগ করা যাবে। উল্লেখিত পত্রের নির্দেশনার আলোকে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের নিয়োগ চূড়ান্ত করার জন্য সব রিটার্নিং কর্মকর্তাকে ২৬ জানুয়ারি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
