  2. খেলাধুলা

বাংলাদেশকে উসকানি দিচ্ছে পাকিস্তান: রাজিব শুক্লা

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১০ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশকে উসকানি দিচ্ছে পাকিস্তান: রাজিব শুক্লা

আইসিসি টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে গিয়ে খেলতে না চাওয়ায় বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে সুযোগ দিয়েছে আইসিসি। বাংলাদেশের পক্ষ নিয়ে পাকিস্তানও এ নিয়ে কথা বলছে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান বিশ্বকাপ বয়কট করা কিংবা নিদেনপক্ষে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

এসব ঘিরে চলমান বিতর্কে এবার সরাসরি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সহ-সভাপতি রাজিব শুক্লা। তার দাবি, পাকিস্তান অযথা এ ইস্যুতে জড়িয়ে বাংলাদেশকে উসকানি দিচ্ছে এবং বিভ্রান্ত করছে।

রাজিব শুক্লা বলেন, ভারত বাংলাদেশ দলকে পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছিল। তবে শেষ মুহূর্তে পুরো বিশ্বকাপের সূচি পরিবর্তন করা সম্ভব নয় বলেই বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গত শনিবার (২৪ জানুয়ারি ২০২৬) আইসিসি আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়, বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ড খেলবে। এর মধ্য দিয়ে বিসিবি ও আইসিসির মধ্যে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা অচলাবস্থার অবসান ঘটে। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এবং দর্শকদের ভারতের মাটিতে নিরাপত্তা শঙ্কার কারণেই মূলত এই সংকট তৈরি হয়। যেখানে ভারতের প্রভাবকে সামনে রেখে আইসিসি বাংলাদেশের দাবি মেনে না নিয়ে স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে সুযোগ করে দেয়।

সংবাদ সংস্থা এএনআইকে রাজিব শুক্লা বলেন, ‘পাকিস্তান অপ্রয়োজনীয়ভাবে এই বিষয়ে জড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশকে উস্কে দেওয়ার পেছনে পাকিস্তান বড় ভূমিকা পালন করছে। তাদের এটা করা উচিত নয়। পুরো বিশ্ব জানে অতীতে পাকিস্তান বাংলাদেশের সাথে কী করেছে, যার মধ্যে বাংলাদেশি জনগণও আছেন। এখন পাকিস্তান সহানুভূতিশীল হওয়ার চেষ্টা করে বাংলাদেশকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা চেয়েছিলাম বাংলাদেশ খেলুক। সম্পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তারা এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর শেষ মুহূর্তে পুরো সূচি বদলানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে কারণেই স্কটল্যান্ডকে আনা হয়েছে।’

এই উত্তেজনার সূত্রপাত হয়েছিল একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বিসিসিআই আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্সকে (কেকেআর) ২০২৬ মৌসুমে বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেয়, চারপাশের ‘উদ্ভূত পরিস্থিতি’র কারণ দেখিয়ে।

বিসিবি বিষয়টিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করে যে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ হয়তো বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছে না। এরপর আইসিসি বিসিবির উত্থাপিত নিরাপত্তা উদ্বেগ নিয়ে টানা তিন সপ্তাহ আলোচনা চালায়।

এ সময়ে ভিডিও কনফারেন্স ও সরাসরি বৈঠকের মাধ্যমে বিসিবির সঙ্গে কথা বলে আইসিসি। স্বাধীন নিরাপত্তা মূল্যায়নও করা হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্যায়ের নিরাপত্তা পরিকল্পনা এবং বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিস্তারিত তথ্য বিসিবিকে জানানো হয়।

আইসিসির মূল্যায়নে বলা হয়, বাংলাদেশ দল, কর্মকর্তা বা সমর্থকদের জন্য ভারতে কোনো বিশ্বাসযোগ্য নিরাপত্তা হুমকি নেই। ফলে প্রকাশিত সূচি পরিবর্তন না করার সিদ্ধান্ত নেয় আইসিসি।

আইসিসি আরও জানায়, টুর্নামেন্টের সূচির পবিত্রতা রক্ষা, অংশগ্রহণকারী সব দলের স্বার্থ এবং ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন না করাও এই সিদ্ধান্তের পেছনে বড় কারণ।

আইসিসি বিসিবিকে ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা দিয়ে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বললেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো নিশ্চিত বার্তা না পাওয়ায় বিকল্প দল হিসেবে স্কটল্যান্ডকে নেওয়া হয়।

আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।