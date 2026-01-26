  2. দেশজুড়ে

নেতাকর্মীদের অস্ত্র ঠেকিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ এনসিপি প্রার্থীর

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:১৭ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে জামায়াত-এনসিপি সমর্থিত জোটের জাতীয় নাগরিক পার্টির মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল আমিন বলেছেন, নেতাকর্মীদের অস্ত্র ঠেকিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাসী তৎপরতা চলছে। এই বিষয়ে প্রশাসন কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে ফতুল্লা ইউনিয়নের দাপা এলাকায় নির্বাচনী গণসংযোগকালে তিনি এসব কথা বলেন।

এসময় তিনি রোববার দিবাগত রাতে ফতুল্লার পঞ্চবটি এলাকায় তার নেতাকর্মীদের অস্ত্র ঠেকানোর বিষয়টি তুলে ধরেন।

আব্দুল্লাহ আল আমিন বলেন, গতকাল রাতে পঞ্চবটিতে আমাদের ব্যানার লাগাতে গিয়ে নেতাকর্মীদের অস্ত্র ঠেকানো হয়েছে। ৫ আগস্টের পরেও যারা জয় বাংলা বলেছে, তারাই এখন প্রার্থী হয়ে তাদের লোকজন দিয়ে অস্ত্র ঠেকাচ্ছে। গত ১৫ থেকে ১৬ বছর যারা এই অঞ্চলে চাঁদাবাজি করেছে এবং ৫ আগস্টের পর গার্মেন্টস পোড়ানোর সঙ্গে জড়িত ছিল, তারাই এখন হুমকি দিচ্ছে।

প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আল আমিন বলেন, নারায়ণগঞ্জ একটি ঝুঁকিপূর্ণ ও সন্ত্রাসপ্রবণ এলাকা হওয়া সত্ত্বেও বিষয়গুলো এড়িয়ে যাচ্ছে প্রশাসন। তারা কেন নীরব? এই সন্ত্রাসীদের সঙ্গে কোনো বোঝাপড়া হয়েছে কি না, তা রিটার্নিং অফিসার ও পুলিশ প্রশাসনকে স্পষ্ট করতে হবে। প্রশাসনের কাছে মৌখিক ও লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হলেও দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না।

তিনি বলেন, যারা সন্ত্রাস, অস্ত্র ও হুমকি দিয়ে ভোটের মাঠ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তাদের উদ্দেশে বার্তা হলো-নারায়ণগঞ্জে অতীতে বড় বড় গডফাদারদের জনরোষে পালাতে হয়েছে। জনগণ এখন ঐক্যবদ্ধ। জনগণ প্রতিরোধে নামলে পালানোর জায়গা থাকবে না।

সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আলমগীর হোসেন বলেন, আমরা তার অভিযোগটি গণমাধ্যমে শুনেছি। তারা এখনও কোনো লিখিত অভিযোগ দেয়নি। সম্ভবত তারা লিখিত অভিযোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা সব প্রার্থীকেই পরামর্শ দিচ্ছি কোনো বাধাপ্রাপ্ত হলে দ্রুত তারা যেন লিখিত অভিযোগ দেয়। আমরা অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবো।

