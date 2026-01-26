  2. আইন-আদালত

সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাকিরের স্ত্রী-সন্তানদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৪ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
সাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন/ফাইল ছবি

সাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেনের স্ত্রী মোসা. সুরাইয়া সুলতানা, ছেলে মো. সাফায়েত বিন জাকির ও মেয়ে জাকিয়া তাবাসসুম সঞ্চয়ীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন।

সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এদিন দুদকের সহকারী পরিচালক মো. নাজমুল ইসলাম পৃথক তিনটি আবেদনের মাধ্যমে সাবেক প্রতিমন্ত্রীর স্ত্রী-সন্তানদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতে আবেদন করেন।

আবেদনে উল্লেখ করা হয়, তাদের বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য এরই মধ্যে নোটিশ জারি করা হয়েছে। অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্যে দেখা গেছে, সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনের অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনে তার স্ত্রী ও সন্তানরা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন।

দুদক জানায়, অভিযুক্তরা দেশত্যাগ করতে পারেন, এমন আশঙ্কা রয়েছে। এতে অনুসন্ধান কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাদের বিদেশ গমন বন্ধ করা জরুরি।

এ কারণে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। শুনানি শেষে আদালত তিনটি আবেদনই মঞ্জুর করেন।

