সবার আগে সেমিফাইনালে সাবালেঙ্কা

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৪৭ এএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে দাপুটে জয় পেয়েছেন আরিনা সাবালেঙ্গা। উড়িয়ে দিয়েছেন ১৮ বছর বয়সী আমেরিকান টেনিস তারকা ইভা জোভিচকে।

সবার আগে সেমিফাইনালের টিকিট কাটা সাবালেঙ্গা টানা দুই সেটে ৬-৩ ও ৬-০ গেমে জিতেছে।

মেলবোর্ন পার্কে ম্যাচের শুরু থেকেই দাপুটে খেলতে থাকেন সাবালেঙ্কা। প্রথম সেটে দ্রুত ৩-০ লিড নেন তিনি। আমেরিকান উদীয়মান টেনিস তারকা জোভিচ লড়াইয়ের চেষ্টা চালালেও সাবালেঙ্কার অভিজ্ঞতার সামনে সুবিধা করতে পারেননি।

দ্বিতীয় সেটে আরও ভয়ংকর রূপে দেখা যায় এক নম্বর টেনিস তারকা সাবালেঙ্কাকে। শুরুতেই করেন সার্ভ ব্রেক। এরপর একের পর এক আক্রমণাত্মক শটে ম্যাচ দ্রুত শেষ করেন ২৭ বছর বয়সী এই বেলারুশিয়ান।

ম্যাচের পর জয়ের হাসির আড়ালেও বাস্তবতা লুকাননি আরিনা সাবালেঙ্কা। জোভিচের বিপক্ষে স্কোরবোর্ডে ব্যবধান বড় হলেও লড়াই যে মোটেও সহজ ছিল না, সেটাই স্পষ্ট করেছেন তিনি। তরুণ এই প্রতিপক্ষের আগ্রাসী ও নির্ভীক টেনিস তাকে নিজের সর্বোচ্চটা বের করে আনতে বাধ্য করেছে বলেও স্বীকার করেন সাবালেঙ্কা।

দুইবারের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন সাবালেঙ্কা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন নতুন এক ইতিহাসের দিকে। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে শিরোপা জয়ের পর টানা চার বছরে তৃতীয়বার ট্রফি ছোঁয়ার সুযোগ এখন তার সামনে। সেমিফাইনালে অবশ্য অপেক্ষা করছে কঠিন পরীক্ষা।

কোকো গফ অথবা এলিনা স্বিতোলিনার যে কেউই হতে পারেন তার পরবর্তী বাধা। শিরোপার পথে প্রতিটি ধাপেই যে লড়াই আরও কঠিন হচ্ছে, তা ভালো করেই জানেন সাবালেঙ্কা।

