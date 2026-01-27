পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও স্ত্রীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও স্ত্রীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
পিপলস ব্যাংকের (প্রস্তাবিত) চেয়ারম্যান আবুল কাশেম ও তার স্ত্রী স্বপ্না কাশেমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে আবুল কাশেমের নামে থাকা ৩৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশও দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ দুদকের পৃথক দুটি আবেদনের শুনানি শেষে এসব আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালত সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, আবুল কাশেমের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে পাঠিয়ে পরে তা ব্যাংকিং চ্যানেলে এনে বৈধ করার চেষ্টার অভিযোগে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে সংশ্লিষ্ট অপরাধ অনুসন্ধানাধীন রয়েছে।
অনুসন্ধানকালে দুদক জানতে পারে, আবুল কাশেম ও তার স্ত্রী যে কোনো সময় দেশ ছেড়ে বিদেশে অবস্থান নিতে পারেন। এতে করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে অভিযোগ প্রমাণে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। এ কারণে তাদের বিদেশ গমন রহিত করা একান্ত প্রয়োজন বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়।
অপর আবেদনে বলা হয়, অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে প্রেরণ করে পরে তা ব্যাংকিং চ্যানেলে এনে বৈধ করার চেষ্টায় আবুল কাশেম ৩৪টি ব্যাংক হিসাবে লেনদেন পরিচালনা করেছেন। অনুসন্ধানকালে প্রতীয়মান হয়েছে, যে কোনো সময় এসব হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন করে তা বিদেশে পাচার বা গোপন করার আশঙ্কা রয়েছে।
প্রাথমিক অনুসন্ধানে অভিযোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হিসেবে আবুল কাশেমের এসব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। এ অবস্থায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ১৪ ধারা অনুযায়ী তার ৩৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আবেদন জানায় দুদক।
আদালত আবেদনে সন্তুষ্ট হয়ে আদেশে উল্লেখ করেন, অবরুদ্ধ হিসাবগুলোতে অর্থ জমা করা যাবে, তবে কোনো অর্থ উত্তোলন করা যাবে না।
এমডিএএ/বিএ