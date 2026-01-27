  2. আইন-আদালত

নাগরিকত্ব জটিলতা: নির্বাচনে অংশ নিতে পারছেন না জাপার মঞ্জুম আলী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১১ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
ব্যারিস্টার মঞ্জুম আলী/ফাইল ছবি

নাগরিকত্ব সংক্রান্ত জটিলতার কারণে রংপুর-১ (সিটি করপোরেশনের একাংশ ও গঙ্গাচড়া) আসনে জাতীয় পার্টির (জাপা) প্রার্থী ব্যারিস্টার মঞ্জুম আলীর মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। মনোনয়ন বাতিল হওয়ায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না তিনি।

এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি নিয়ে সোমবার (২৬ জানুয়ারি) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এই আদেশ দেন। আদালতে এদিন মঞ্জুম আলীর পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম, মোহাম্মদ হোসেন লিপু, সৈয়দ মামুন মাহবুব, ব্যারিস্টার শামিম হায়দার পাটোয়ারি। বিএনপির প্রার্থীর পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার বদরুদ্দোজা বাদল।

আইনজীবী সৈয়দ মামুন মাহবুব বলেন, গত ২১ জানুয়ারি হাইকোর্ট রংপুর-১ (গঙ্গাচড়া ও রসিকের ১-৯ নম্বর ওয়ার্ড) আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী ব্যারিস্টার মঞ্জুম আলীর মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন। এরপর এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন করা হয়। ওই আবেদন শুনানি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ হাইকোর্টের আদেশ বহাল রাখেন।

তিনি জানান, নাগরিকত্ব ইস্যুতে রংপুর-১ আসনে ব্যারিস্টার মঞ্জুম আলীর মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন হাইকোর্ট। ওই আদেশ বহাল রেখেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। ফলে তিনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।

এর আগে, গত ১৭ জানুয়ারি আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-১ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী ব্যারিস্টার মঞ্জুম আলীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়। পরে ইসির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করেন ওই আসনের বিএনপির প্রার্থী মোকাররম হোসেন সুজন।

জানা যায়, হলফনামায় দ্বৈত নাগরিকত্ব উল্লেখ করা নিয়ে গত ১ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই কার্যক্রমে ব্যারিস্টার মঞ্জুম আলীর মনোনয়নপত্রটি বাতিল করেছিলেন রংপুর জেলার রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এনামুল আহসান। এরপর মনোনয়ন ফিরে পেতে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেন তিনি। শুনানিতে প্রথম দফায় পুনরায় মনোনয়নপত্রটি বাতিল করা হলেও পরে আবারও পুনর্বিবেচনার আবেদন করেন মঞ্জুম আলী। ১৭ জানুয়ারি আপিল শুনানির অষ্টম দিনে কমিশন তার মনোনয়নপত্রটি বৈধ ঘোষণা করে।

