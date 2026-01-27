ভোট উপলক্ষে সুপ্রিম কোর্টসহ সব আদালত দুদিন বন্ধ থাকবে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টসহ দেশের সব অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।
প্রধান বিচারপতির অনুমোদনক্রমে এই দুদিন এসব আদালতে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকীর সই করা পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।
হাইকোর্ট বিভাগের প্রশাসন শাখার বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ভোট গ্রহণের সুবিধার্থে ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি সব সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি অফিস ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্বাচনকালীন সরকার কর্তৃক নির্বাহী আদেশে দুদিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এ কারণে সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগে এই দুদিন সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলো।
হাইকোর্ট বিভাগের বিচার শাখার বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ভোট গ্রহণের সুবিধার্থে ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি সব সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি অফিস ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্বাচনকালীন সরকার কর্তৃক নির্বাহী আদেশে দুদিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এ কারণে এই দুদিন দেশের সব অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলো।
