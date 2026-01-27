  2. আইন-আদালত

নয়াপল্টনে শিশু নির্যাতন: চারদিনের রিমান্ডে স্কুল ব্যবস্থাপক

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪২ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
নয়াপল্টনে শিশু নির্যাতন: চারদিনের রিমান্ডে স্কুল ব্যবস্থাপক
স্কুলে শিশু নির্যাতনের ঘটনায় গ্রেফতার পবিত্র কুমার বড়ুয়া/ ছবি- সংগৃহীত

রাজধানীর নয়াপল্টনের একটি বেসরকারি স্কুলে চার বছর বয়সী শিশু শিক্ষার্থীকে নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার পবিত্র কুমার বড়ুয়ার চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। পবিত্র কুমার বড়ুয়া ওই স্কুলের ব্যবস্থাপক।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সেফাতুল্লাহ শুনানি শেষে এই আদেশ দেন। 

পল্টন থানার আদালতের সাধারণ নিবন্ধন শাখার কর্মকর্তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক রোকনুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেন। 

আরও পড়ুন
রাজধানীতে কিন্ডারগার্টেনে শিশুকে নির্যাতনের ভিডিও ভাইরাল 
নয়াপল্টনে শিশু নির্যাতনের ঘটনায় স্কুলের ব্যবস্থাপক কারাগারে 

আদালত সূত্রে জানা যায়, গত ২৩ জানুয়ারি রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে পবিত্র কুমার বড়ুয়াকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে একই দিন তাকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। 

মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে পল্টন মডেল থানার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. নূর ইসলাম আসামিকে পাঁচদিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন। তবে সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা আদালতে উপস্থিত না থাকায় সেদিন রিমান্ড শুনানি হয়নি। পরে আদালত রিমান্ড শুনানির জন্য ২৭ জানুয়ারি দিন ধার্য করেন। 

গত ১৮ জানুয়ারি নয়াপল্টনের শারমিন একাডেমিতে প্রি-প্লে শ্রেণির এক শিশু শিক্ষার্থী নির্যাতনের শিকার হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর শিশুটির মা পল্টন থানায় শিশু নির্যাতন আইনে একটি মামলা করেন।

এমডিএএ/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।