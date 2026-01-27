সাবেক এএসপি জিয়াউরের আয়কর নথি জব্দের আদেশ

সাবেক এএসপি জিয়াউরের আয়কর নথি জব্দের আদেশ
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) বর্তমানে পিআরএল ভোগরত জিয়াউর রহমানের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।
আদালতে দাখিল করা আবেদনে দুদক জানায়, জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে ৪ কোটি ২ লাখ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও ভোগদখলে রাখা, এক কোটি ৩০ লাখ টাকার সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন করা এবং একাধিক ব্যাংক হিসাবের সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। যদিও তিনি নিয়মিত আয়কর দাতা, তবুও এসব অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
দুদক আরও জানায়, মামলাটির সুষ্ঠু ও কার্যকর তদন্তের স্বার্থে জিয়াউর রহমানের আয়কর নথির শুরু থেকে ২০২৪-২৫ করবর্ষ পর্যন্ত আয়কর সংক্রান্ত স্থায়ী অংশ ও বিবিধ অংশসহ সংশ্লিষ্ট সব মূল রেকর্ড ও তথ্য জব্দ করা একান্ত প্রয়োজন।
আদালত দুদকের আবেদনের যুক্তি বিবেচনায় নিয়ে আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দেন।
