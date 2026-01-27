ফ্যাসিস্টের প্রশংসা ও ধর্মবিরোধী মন্তব্য, ক্ষমা চাইলেন কানিয়ে

ফ্যাসিস্টের প্রশংসা ও ধর্মবিরোধী মন্তব্য, ক্ষমা চাইলেন কানিয়ে
আমেরিকান র্যাপার ও রেকর্ড প্রযোজক ইয়ি। এই গায়ক আগে ক্যানি ওয়েস্ট নামেই পরিচিত ছিলেন। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে পূর্ণ পৃষ্ঠার একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। বিজ্ঞাপনে তিনি তার ইহুদি বিরোধী মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। তার এই বিষয়টি বছরের পর বছর ধরে সমালোচনার মুখে পড়েছে।
বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন, ‘আমি বাস্তবতার সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছি।’
তিনি তার আচরণকে অচিহ্নিত মস্তিষ্কের আঘাত এবং চিকিৎসা না করা বাইপোলার ডিসঅর্ডারের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।
তিনি আরও লিখেছেন, ‘আমি আমার সেই অবস্থায় করা কাজগুলোর জন্য অনুতপ্ত এবং গভীরভাবে লজ্জিত। আমি দায়িত্বশীলতা, চিকিৎসা এবং অর্থবহ পরিবর্তনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে এটি আমার করা ভুলকে দাফন করতে পারে না। আমি না নাজি, না ইহুদি বিরোধী। আমি ইহুদি জনগণকে ভালোবাসি।’
ইয়ি অতীতের হিটলারের প্রশংসা করার জন্যও অনুতাপ প্রকাশ করেছেন।
ইহুদি বিরোধীতা পর্যবেক্ষণকারী অ্যান্টি-ডিফেমেশন লীগ (এডিএল) ইয়ির ক্ষমা চাওয়ার মন্তব্যকে ‘বিলম্বিত’ বলে উল্লেখ করেছে। সেইসঙ্গে তার পূর্ববর্তী ইহুদি বিরোধী কর্মকাণ্ডের কথাও স্মরণ করিয়েছে।
এডিএল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘ইয়ির ক্ষমাপ্রার্থনা বিলম্বিত বিষয়। এটি তার ইহুদি বিরোধী দীর্ঘ ইতিহাসকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে দেয় না। তার ‘হেইল হিটলার’ গান, শত শত টুইট ও হলোকাস্ট সম্পর্কিত নানা উল্লেখ এবং এর ফলে সৃষ্ট আহত ও বিশ্বাসভঙ্গের অনুভূতি মুছে ফেলা যায় না।’
তারা আরও যোগ করেছেন, ‘সত্যিকারের ক্ষমা হবে ভবিষ্যতে ইহুদি বিরোধী আচরণে লিপ্ত না হওয়া। আমরা তাকে পুনরুদ্ধারের পথে শুভকামনা জানাই।’
ইয়ি তার পরবর্তী অ্যালবাম ‘বুলি’ প্রকাশ করতে যাচ্ছেন আগামী শুক্রবার।
এলআইএ