গণভোটের প্রচারণা বাড়ানোর জন্য সরকারের সংশ্লিষ্টদের প্রতি লিগ্যাল নোটিশ

গণভোটের প্রচারণা বাড়ানোর জন্য সরকারের সংশ্লিষ্টদের প্রতি লিগ্যাল নোটিশ
সারাদেশে গণভোটের প্রচার ব্যাপকভাবে বাড়াতে প্রত্যকটি অফিস ও প্রতিষ্ঠানের সামনে দুটি করে ব্যানার টাঙানো নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. কামরুজ্জামান।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রেজিস্ট্রি ডাকযোগে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়কে বিবাদী করে এই নোটিশ পাঠানো হয়। নোটিশ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। লিগ্যাল নোটিশ পাঠানোর বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন আইনজীবী কামরুজ্জামান।
নোটিশে বলা হয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৭ জানুয়ারির নির্দেশনা মোতাবেক নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত গণভোটের ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে দেশের সব সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদের সামনে দুটি করে বড় ব্যানার টাঙানোর নির্দেশনা থাকলেও তা প্রতিপালন করা হয়নি।
মাঠপর্যায়ের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর গণভোটের ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে অনীহা প্রকাশ করতে দেখা যায়। এমনকি, দুই একটি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা গণভোটের বিপক্ষে অবস্থান নেয়।
আইনজীবী কামরুজ্জামান বলেন, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম সূত্রে আমরা জানতে পারি যে, প্রধান উপদেষ্টা ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা বাস্তবায়ন করছেন না, অনীহা প্রকাশ করছেন।
এফএইচ/এএমএ