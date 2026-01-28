সাবেক কাস্টমস কর্মকর্তা মফিজুর রহমানের ২ ফ্ল্যাট জব্দ
কাস্টমস, এক্সাইজ অ্যান্ড ভ্যাট কমিশনারেটের সাবেক সহকারী কমিশনার ভূইয়া মফিজুর রহমান ও তার স্ত্রী দিলশাদ জাহান লুসির নামে রাজধানীর দক্ষিণখানে থাকা দুটি ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সংশ্লিষ্ট আদালত সূত্রে এই তথ্য জানা যায়।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, ভূইয়া মফিজুর রহমান ও দিলশাদ জাহান লুসির বিরুদ্ধে ৯২ লাখ ১০ হাজার টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও ভোগদখলে রাখার অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, তদন্ত চলাকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, আসামিরা তাদের নামে থাকা ফ্ল্যাট ও অন্যান্য সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর কিংবা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। এতে তারা সফল হলে মামলার বিচার শেষে দণ্ডের অংশ হিসেবে অপরাধলব্ধ আয় থেকে অর্জিত সম্পত্তি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে।
সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ভবিষ্যতে সরকারের অনুকূলে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের প্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন রাখতে ফ্ল্যাট দুটি জব্দ করা একান্ত প্রয়োজন বলে দুদক আদালতকে জানায়।
এসব বিবেচনায় আদালত দুদকের আবেদন মঞ্জুর করে দক্ষিণখানের ওই দুটি ফ্ল্যাট জব্দের নির্দেশ দেন।
এমডিএএ/এমআরএম