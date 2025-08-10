  2. লাইফস্টাইল

চকলেটের মিষ্টি ছোঁয়ায় বাড়বে ত্বকের উজ্জ্বলতা

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৪ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
ছবি- সংগৃহীত

চকলেট কমবেশি সবাই পছন্দ করে। চকলেটে রয়েছে মনমাতানো সুগন্ধ ও ভরপুর পুষ্টিগুণ। শুধু স্বাস্থ্যের জন্য নয়, চকলেট ত্বকের জন্যও বেশ উপকারী। এটি ত্বকে সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মির হাত থেকে রক্ষা করে এবং ত্বককে সতেজ রাখে। কারণ, এতে রয়েছে নানা ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা ত্বকের কোলাজেন বাড়াতে সাহায্য করে। তাই ত্বকের যত্নে চকলেটের জুড়ি মেলা ভার। আসুন জেনে নেওয়া যাক কেন চকলেট ত্বকে ব্যবহার করবেন-

আর্দ্রতা ধরে রাখতে

চকলেট ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখে। তাই গোসলের সময় শাওয়ার জেল বা বডি ওয়াশের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ কোকো পাউডার মিশিয়ে ব্যবহার করলে ত্বক সজীব ও আর্দ্র থাকবে। এছাড়া ১ টেবিল চামচ কোকো পাউডার, ১ টেবিল চামচ মধু, আধা কাপ ম্যাশ করা কলা, ১ টেবিল চামচ দই একটি বাটিতে নিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে মুখে ও ঘাড়ে লাগিয়ে নিন। শুকিয়ে গেলে হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে তিনদিন ব্যবহার করলে ত্বক হবে মসৃণ ও সুন্দর হবে।

ত্বকে বয়সের ছাপ কমাতে

অতিরিক্ত স্ট্রেস কিংবা দুশ্চিন্তা থেকে ত্বকে দ্রুত বলিরেখা পড়ে। ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তে দিতে না চাইলে সাহায্য নিতে পারেন চকলেটের। ডার্ক চকলেট নানা ধরনের ভিটামিনে সমৃদ্ধ। ডার্ক চকোলেটে থাকা ফ্ল্যাভোনয়েড ত্বকের বার্ধক্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ১ টেবিল চামচ ডার্ক চকলেট, ১ চিমটি দারুচিনি, ১ টেবিল চামচ অর্গানিক মধু বাটিতে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে নিন। মুখ এবং ঘাড়ে লাগিয়ে ২৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দুইদিন মাস্কটি ব্যবহার করলেই ত্বকের বলিরেখা দূর করে তারুণ্য বজায় থাকবে।

ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে

চকলেট ত্বকের উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। পরিমাণমতো দুধ, মধু এবং ওটমিলের সঙ্গে কোকো পাউডার মিশিয়ে মুখ এবং ঘাড়ে লাগিয়ে ২০ মিনিট রেখে দিন। এরপর ঠান্ডা পানিতে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সপ্তাহে একদিন মাস্কটি ব্যবহারে ত্বক উজ্জ্বল হবে। ওটমিল ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে সাহায্য করবে।

ত্বকের রোদে পোড়া ভাব দূর করতে

ত্বকের রোদে পোড়া ভাব দূর করতেও চকলেট ব্যবহার করতে পারেন। চকলেট ত্বককে রোদের ক্ষতিকারক ইউ.ভি রশ্মি থেকে রক্ষা করে। এই সৌন্দর্যের উপাদানটিতে ফ্ল্যাভোনয়েডস এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে যা ত্বককে নরম করে তোলে। ১ চা চামচ অলিভ অয়েল, ১ টেবিল চামচ কোকো পাউডার ও দুধ মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে ২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।সপ্তাহে তিন দিন ব্যবহার করলেই ত্বকের রোদে পোড়া ভাব দূর হবে।

ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে

ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে চকোলেটের স্ক্রাব ব্যবহার করতে পারেন। ১ টেবিল চামচ দুধ ১ চা চামচ টকদই, ১ চামচ চালের গুঁড়া, ১ টেবিল চামচ কোকো পাউডার মিশিয়ে তৈরি করে মুখে লাগিয়ে নিন। শুকিয়ে গেলে অল্প পানি দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নিন। চকলেট স্ক্রাব ত্বকের মৃত কোষ পরিষ্কার করে ত্বককে উজ্জ্বল করে।

তথ্যসূত্র: দ্য বিউটি সেইলর, টাইমস অব ইন্ডিয়া

