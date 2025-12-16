আধুনিক ভারতীয় ফ্যাশনে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার নতুন লুক

আধুনিক ভারতীয় ফ্যাশনে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার নতুন লুক
ডিসেম্বরের মুম্বাইয়ের ব্যস্ততা ও উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্যে ‘দ্য কপিল শর্মা শো’-এর সেটে হাজির হয়েছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস। এই উপস্থিতিতে তিনি পরেছেন ডিজাইনার অর্পিতা মেহতার কাস্টম ফিউশন শাড়ি, যা আধুনিক ভারতীয় ফ্যাশনের সঙ্গে ঐতিহ্যের নিখুঁত সমন্বয়। অতিরিক্ত নাটকীয়তা ছাড়া, মিনিমাল মেকআপ এবং স্টাইলিশ এক্সেসরিজের সঙ্গে এই লুক প্রিয়াঙ্কাকে রোমান্টিক ও পরিমিত সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছে।
প্রিয়াঙ্কার এই লুকে অতিরিক্ত নাটকীয়তা নেই, নেই প্রচলিত হাই-গ্ল্যামার; বরং দেখা যাচ্ছে পরিমিত সৌন্দর্য, আধুনিক ভাবনা এবং ভারতীয় পোশাকের নতুন সংজ্ঞা। তিনি পরেছেন ডিজাইনার অর্পিতা মেহতার কাস্টম ফিউশন শাড়ি, যা সাধারণ শাড়ির ধারণা থেকে একটু ভিন্ন।
লুকের কেন্দ্রবিন্দু হলো একটি স্ট্রাকচার্ড করসেট, আইভরি বেসে নীল বোটানিক্যাল প্রিন্ট। সুইটহার্ট নেকলাইন এবং হালকা পেপলম কাট করসেটটিকে দিয়েছে আধুনিক ও শার্প সিলুয়েট, অথচ রঙ এবং প্রিন্টে আছে ভারতীয় টেক্সটাইলের কোমলতা।
কর্সেটের নিচ থেকে শুরু হওয়া শাড়ির স্কার্ট অংশে রাখা হয়েছে স্বাভাবিক ফ্লো এবং মুভমেন্ট। প্রচলিত ড্রেপিং বাদ দিয়ে এই নকশা পরিধানে স্বাচ্ছন্দ্য দেয়, পাশাপাশি শাড়ির ছন্দ বজায় রাখে।
স্টাইলিস্ট অ্যামি প্যাটেল এই লুকটিকে নীরব অথচ আত্মবিশ্বাসী ফিনিশ দিয়েছেন। এক্সেসরিজে প্রিয়াঙ্কা বেছে নিয়েছেন সিলভার বুলগারি ভাইপার ইয়াররিং ও ব্রেসলেট, যা ফুলেল প্রিন্টের নরম ভাবের সঙ্গে পরিশীলিত কনট্রাস্ট তৈরি করেছে।
মেকআপ ও হেয়ারস্টাইলও লুকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। হালকা ডিফাইন্ড চোখ, সফট পিঙ্ক লিপ এবং সাইড-পার্টেড ভলিউমিনাস ব্লোআউট সব মিলিয়ে লুকটি রোমান্টিক ও মিনিমাল। লক্ষ্য ছিল পোশাককে ছাপিয়ে যাওয়া নয়, বরং তার গঠন এবং ভাবনাকে সামনে আনা।
এই উপস্থিতির সবচেয়ে বড় শক্তি হলো লুকের স্পষ্ট আধুনিক ভারতীয় ধারণা। এটি এমন একটি শাড়ি-অনুপ্রাণিত সিলুয়েট, যা ঐতিহ্যকে সম্মান করে, কিন্তু তার সীমারেখায় আবদ্ধ থাকে না। প্রিয়াঙ্কার স্টাইল দেখায়, ভারতীয় পোশাক হতে পারে ফ্লুইড, আধুনিক এবং ব্যক্তিগত স্টাইলের প্রতিফলন।
যখন ভারতীয় ফ্যাশন নতুন ফর্ম ও ফিউশন নিয়ে এগোচ্ছে, তখন অর্পিতা মেহতার ডিজাইন এবং প্রিয়াঙ্কার পরিমিত স্টাইলিং একসঙ্গে তৈরি করেছে এক অনন্য বসন্তময় মুহূর্ত।
জেএস/