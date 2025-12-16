  2. লাইফস্টাইল

আধুনিক ভারতীয় ফ্যাশনে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার নতুন লুক

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৮ এএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
আধুনিক ভারতীয় ফ্যাশনে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার নতুন লুক
অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস, ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

ডিসেম্বরের মুম্বাইয়ের ব্যস্ততা ও উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্যে ‘দ্য কপিল শর্মা শো’-এর সেটে হাজির হয়েছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস। এই উপস্থিতিতে তিনি পরেছেন ডিজাইনার অর্পিতা মেহতার কাস্টম ফিউশন শাড়ি, যা আধুনিক ভারতীয় ফ্যাশনের সঙ্গে ঐতিহ্যের নিখুঁত সমন্বয়। অতিরিক্ত নাটকীয়তা ছাড়া, মিনিমাল মেকআপ এবং স্টাইলিশ এক্সেসরিজের সঙ্গে এই লুক প্রিয়াঙ্কাকে রোমান্টিক ও পরিমিত সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

আধুনিক ভারতীয় ফ্যাশনে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার নতুন লুক

প্রিয়াঙ্কার এই লুকে অতিরিক্ত নাটকীয়তা নেই, নেই প্রচলিত হাই-গ্ল্যামার; বরং দেখা যাচ্ছে পরিমিত সৌন্দর্য, আধুনিক ভাবনা এবং ভারতীয় পোশাকের নতুন সংজ্ঞা। তিনি পরেছেন ডিজাইনার অর্পিতা মেহতার কাস্টম ফিউশন শাড়ি, যা সাধারণ শাড়ির ধারণা থেকে একটু ভিন্ন।

আধুনিক ভারতীয় ফ্যাশনে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার নতুন লুক

লুকের কেন্দ্রবিন্দু হলো একটি স্ট্রাকচার্ড করসেট, আইভরি বেসে নীল বোটানিক্যাল প্রিন্ট। সুইটহার্ট নেকলাইন এবং হালকা পেপলম কাট করসেটটিকে দিয়েছে আধুনিক ও শার্প সিলুয়েট, অথচ রঙ এবং প্রিন্টে আছে ভারতীয় টেক্সটাইলের কোমলতা।

আধুনিক ভারতীয় ফ্যাশনে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার নতুন লুক

কর্সেটের নিচ থেকে শুরু হওয়া শাড়ির স্কার্ট অংশে রাখা হয়েছে স্বাভাবিক ফ্লো এবং মুভমেন্ট। প্রচলিত ড্রেপিং বাদ দিয়ে এই নকশা পরিধানে স্বাচ্ছন্দ্য দেয়, পাশাপাশি শাড়ির ছন্দ বজায় রাখে।

আধুনিক ভারতীয় ফ্যাশনে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার নতুন লুক

স্টাইলিস্ট অ্যামি প্যাটেল এই লুকটিকে নীরব অথচ আত্মবিশ্বাসী ফিনিশ দিয়েছেন। এক্সেসরিজে প্রিয়াঙ্কা বেছে নিয়েছেন সিলভার বুলগারি ভাইপার ইয়াররিং ও ব্রেসলেট, যা ফুলেল প্রিন্টের নরম ভাবের সঙ্গে পরিশীলিত কনট্রাস্ট তৈরি করেছে।

আধুনিক ভারতীয় ফ্যাশনে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার নতুন লুক

মেকআপ ও হেয়ারস্টাইলও লুকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। হালকা ডিফাইন্ড চোখ, সফট পিঙ্ক লিপ এবং সাইড-পার্টেড ভলিউমিনাস ব্লোআউট সব মিলিয়ে লুকটি রোমান্টিক ও মিনিমাল। লক্ষ্য ছিল পোশাককে ছাপিয়ে যাওয়া নয়, বরং তার গঠন এবং ভাবনাকে সামনে আনা।

এই উপস্থিতির সবচেয়ে বড় শক্তি হলো লুকের স্পষ্ট আধুনিক ভারতীয় ধারণা। এটি এমন একটি শাড়ি-অনুপ্রাণিত সিলুয়েট, যা ঐতিহ্যকে সম্মান করে, কিন্তু তার সীমারেখায় আবদ্ধ থাকে না। প্রিয়াঙ্কার স্টাইল দেখায়, ভারতীয় পোশাক হতে পারে ফ্লুইড, আধুনিক এবং ব্যক্তিগত স্টাইলের প্রতিফলন।

আধুনিক ভারতীয় ফ্যাশনে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার নতুন লুক

যখন ভারতীয় ফ্যাশন নতুন ফর্ম ও ফিউশন নিয়ে এগোচ্ছে, তখন অর্পিতা মেহতার ডিজাইন এবং প্রিয়াঙ্কার পরিমিত স্টাইলিং একসঙ্গে তৈরি করেছে এক অনন্য বসন্তময় মুহূর্ত।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

পার্পেল শাড়িতে লাস্যময়ী বাঁধন

পার্পেল শাড়িতে লাস্যময়ী বাঁধন

ক্যাজুয়াল হলেও চোখে পড়ার মতো তটিনীর শীতের সাজ

ক্যাজুয়াল হলেও চোখে পড়ার মতো তটিনীর শীতের সাজ

স্লিভলেস ব্লাউজে তারকাদের স্টাইলের ঝলক

স্লিভলেস ব্লাউজে তারকাদের স্টাইলের ঝলক

সাদা রঙে তাপসীর মিনিমাল ম্যাজিক

সাদা রঙে তাপসীর মিনিমাল ম্যাজিক

কালো ভিনটেজ সাজে মনামীর রাজকীয় উপস্থিতি

কালো ভিনটেজ সাজে মনামীর রাজকীয় উপস্থিতি

সফট ক্রিম শেডে মালদ্বীপে মিমের স্টাইলিস্ট লুক

সফট ক্রিম শেডে মালদ্বীপে মিমের স্টাইলিস্ট লুক