ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ রোধ করবে যেসব খাবার
আপনার যদি কোমল ও সতেজ ত্বক চান, তাহলে তা শুধু বাহ্যিক যত্ন নয় – প্রয়োজন সঠিক পুষ্টি ও খাদ্য। সঠিক খাবার খেলে ত্বকের আর্দ্রতা, দৃঢ়তা এবং স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বজায় রাখা সম্ভব। আসুন জেনে নেই, কোন খাবারগুলো ত্বকে অতিরিক্ত বার্ধক্যের ছাপ পড়তে দেয়না।
১. ক্যারোটিন সমৃদ্ধ ফল ও সবজি
গাজর, টমেটো, পেঁপে, আম – এসব রঙিন ফল ও সবজিতে থাকে ক্যারোটিনয়েড, যা শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট হিসেবে কাজ করে। গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যারোটিনয়েড ত্বকের আর্দ্রতা রক্ষা করে এবং সূর্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে।
২. ওমেগা‑৩ ফ্যাটি অ্যাসিড
স্যালমন, সেরডিন, হেরিং – এসব মাছ ওমেগা‑৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ। ওমেগা‑৩ ত্বকের প্রদাহ কমায়, সূর্যের ইউভি রশ্মি থেকে রক্ষা করে এবং ত্বকের ফ্লেক্সিবিলিটি উন্নত করে। খাদ্যতালিকায় নিয়মিত ওমেগা‑৩ থাকলে, তা ত্বককে ভিতর থেকে সতেজ রাখে।
৩. ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার
লেবু, কমলা, আমলা প্রভৃতি ভিটামিন সি-এর উৎকৃষ্ট উৎস। ভিটামিন সি প্রাকৃতিক কোলাজেন উৎপাদনকে উৎসাহিত করে, যা ত্বকের টোন উন্নত করে এবং ত্বক টানটান রাখে।
৪. প্রোটিন ও ট্রেস মিনারেল
প্রোটিন, কপার, আয়রন ও জিঙ্ক ত্বকের কোষ গঠন ও ক্ষত মেরামতের জন্য অপরিহার্য। প্রোটিন শরীরের কোষ পুনর্নির্মাণে সাহায্য করে, আর ট্রেস মিনারেল ত্বককে সুস্থ রাখে।
৫. পানি ও হাইড্রেশন
প্রচুর পানি পান করা, পাশাপাশি ফল, সবজি ও হালকা প্রোটিন গ্রহণ ত্বককে রাখে আর্দ্র ও স্বাস্থ্যকর। হাইড্রেটেড ত্বক স্বাভাবিক উজ্জ্বল এবং স্নিগ্ধ থাকে।
পুষ্টিকর খাবার শুধু আপনার শরীরের অভ্যন্তরের জন্যই নয়, ত্বকের জন্যও অপরিহার্য। তাই সপ্তাহে কয়েকদিন সালাদ, সামুদ্রিক মাছ এবং রঙিন ফল ও সবজি খাওয়ার অভ্যাস করুন, এটি ত্বকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ধরে রাখতে সাহায্য করবে।
সূত্রসমূহ: ইটিং ওয়েল, মেডিকেল নিউজ টুডে, পাবমেড, ময়োক্লিনিক, আনন্দবাজার
