সিরাম স্ক্যাল্প ও চুলে কীভাবে ব্যবহার করবেন

প্রকাশিত: ০২:৫৮ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
শক্তিশালী ও ঘন চুলের জন্য সিরামের বিকল্প নেই। সিরাম খুব সহজে ত্বক শোষণ করতে পারে। ফলে ত্বকের গভীরে পুষ্টি পৌঁছে যাওয়া সহজ হয়। কোন সিরাম কোন ধরনের চুলের উপযোগী এবং কোন সিরাম কী কাজ করে তা জেনে ব্যবহার না করলে উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হবে।

চুলের সিরাম আর ক্যাল্পের সিরাম এক নয়। এদের কাজও যেমন আলাদা, তেমন ব্যবহারেরও কিছু নিয়ম রয়েছে। আসুন জেনে নেই কোন সিরাম কীভাবে কাজ করে এবং কোন সিরাম কীভাবে কখন ব্যবহার করবেন-

কোন সিরাম কোন কাজ করে
চুলের ক্ষয় প্রতিরোধ করতে, চুলের জট ছাড়াতে এবং চুলের ঘনত্ব বজায় রাখতে হেয়ার সিরাম কাজ করে। আবার নতুন চুল গজাতে এবং চুল দ্রুত গতিতে বাড়াতে স্ক্যাল্প সিরাম ব্যহার করা হয়। চুলে হাইড্রেশন কিংবা পুষ্টি কোনটি দরকার তা জেনে সিরাম বেছে নিতে হবে। এছাড়া সিরামের মধ্যে কোন কোন উপাদান রয়েছে, কোনটির কাজ কী, সেগুলোর দিকেও নজর দিতে হবে।

ব্যবহারের নিয়ম
হেয়ার সিরাম সব সময় আধভেজা চুলে ব্যবহার করতে হয়। শুকনো বা চুলে পানি থাকা অবস্থায় হেয়ার সিরাম ব্যবহার করা যাবে না। এতে সিরাম থেকে উপকার পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে শুষ্ক স্ক্যাল্পেই, স্ক্যাল্প সিরাম ব্যবহার করতে হয়। তবে স্ক্যাল্পে ঘাম, ময়লা, তেল থাকা অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না।

হেয়ার সিরাম চুলের মাঝখান থেকে আগা পর্যন্ত মাখতে হয়। স্ক্যাল্পে হেয়ার সিরাম ব্যবহার করা যায় না। স্ক্যাল্প সিরাম চুল পড়া রোধ করে বলে সরাসরি স্ক্যাল্পে ব্যবহার করতে হয়।

কোনো সিরামই অপরিষ্কার চুলে ব্যবহার করা যাবে না। চুল ভালোভাবে শ্যাম্পু দিয়ে পরিষ্কার করে এবং তোয়ালে দিয়ে মুছে সিরাম ব্যবহার করতে হবে। স্ক্যাল্পে সিরাম ব্যবহার করার সময়ে স্ক্যাল্প পরিষ্কার করে ভালোভাবে শুকিয়ে তারপর সিরাম ব্যবহার করতে হবে।

চুলে কিংবা স্ক্যাল্পে কোথায়ও অতিরিক্ত সিরাম ব্যবহার করা যাবে না। চুল বা স্ক্যাল্পের জন্য ২-৩ ফোঁটা সিরামই যথেষ্ট।

হেয়ার সিরাম দুই হাতের তালুতে ঘষে নিয়ে পুরো চুলে হালকাভাবে মেখে নিতে হবে। এরপর মোটা দাঁতের চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে নিতে হবে যাতে সিরাম ভালোভাবে সব চুলে ছড়িয়ে যায়। অন্যদিকে স্ক্যাল্পে সিরাম দিয়ে হালকা হাতে ম্যাসাজ করে নিতে হবে। যাতে সহজে স্ক্যাল্পে সিরাম ভালোভাবে মিশে যায়।

প্রতিদিন বা সপ্তাহে কয়েকবার সিরাম ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি পণ্যের ধরনের উপর নির্ভর করে। কিছু সিরাম প্রতিদিন ব্যবহার করা যেতে পারে, আবার কিছু সিরাম সপ্তাহে একবার বা দুবার ব্যবহার করার জন্য করা হয়।

